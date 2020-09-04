婆婆殺了我！網中肯曝「最公平婚姻」：不是我退出，去融入你家

▲娘家想替女兒討公道！（圖／翻攝自Facebook）



網搜小組／劉維榛報導

最近一封張姓人妻遺書「我的婆婆殺了我」瘋傳，當事人疑似受不了婆媳糾纏，憤而走上絕路，「不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果。」至今悲劇仍充滿疑雲，引發大批網友心疼祝安息，也分享一句婚姻哲學「我們組建一個新的家庭，而不是我從我家退出，去融入你家...」

據了解，張女早在8月9日就貼出這篇「我的婆婆殺了我」的文章，她悲憤控訴成為奴媳的夢靨，「嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚，我還是太天真，以為自己能變正常……天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了。我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了。」

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張女接著喊話，「對不起，親愛的老公和兒子，媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了，不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果」、「早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

昨日是張女的告別式，稍早《ETtoday新聞雲》記者致電給死者丈夫，對方也僅以「我目前還有孩子要養」，以及「網路的東西不可信」為理由，拒絕回答任何問題。

針對婆媳糾紛演變成輕生悲劇，讓臉書《爆怨公社》與《靠北婚姻》的網友們也看不下去，其中一位女網友點出關鍵，「將來孩子長大懂事了看到了，也會認為是他們的阿嬤害他們沒媽媽，卻忽略了爸爸也是關鍵人之一！」或許身為旁觀者，會認為「幹嘛在意別人講的？做好自己就好了啊？」該名網友直言，你們以為當事人不想嗎？她做錯了什麼嗎？到底為什麼要平白無辜被講？然後別人再來跟妳說：「不要理他們 幹嘛理他們。」

清官難斷家務事，網友無奈感慨，除了願死者一路好走，也奉上一句中肯名言給廣大人妻人夫們，「最公平的婚姻：我退出我家，你也應該退出你家，我們組建一個新的家庭，而不是我從我家退出，去融入你家...」

掀起底下網友淚崩回應，「真的！但是不是不理對方家人，也應該要把互相的家人當自己的家人，這才是最好的」、「曾經我也差點被毒菇跟狐狸殺了，現在還能活著，是為了每天回家吃飯的孩子，他每天都告訴我『我愛妳』增加我活著的勇氣」、「共組家庭就是兩邊的家，都是家才對」、「有同感，壓力總是在無形之中」、「大家都不是當事人，無法理解當事人心理承受了多大的壓力多少的委屈，事後檢討當事人的行為真的很多餘」。

▼網友認為別再檢討受害者！（圖／翻攝自爆怨公社）

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