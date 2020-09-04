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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳宇軒／上網貸款遭騙當人頭帳戶恐淪洗錢被告

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▲桃園市季姓女子2年前連續在4家銀行申請帳戶後將存款領光，供詐騙集團使用詐財，檢警查獲卻謊稱想與銀行打好關係，桃檢偵結以違反洗錢防制法起訴。示意圖（圖／視覺中國CFP）

▲詐騙集團透過網路刊登「借款輕鬆貸廣告」或「博弈公司租借帳戶」，騙取民眾提供金融卡及密碼淪洗錢被告。（圖／視覺中國CFP）

詐欺集團使用各種手段詐騙民眾辛苦血汗錢的事件時有所聞，民眾在政府一再宣導反詐騙常識之後，已逐漸有所警覺，對於詐欺集團的詐騙訊息大多知道要加以過濾，細心求證以避免遭騙。但是，詐欺集團仍然持續行使詐騙手段，民眾受騙事件依然一再發生。除了呼籲民眾小心謹慎外，還有其他應該注意的地方嗎？

詐欺集團在詐騙時，需要有金融帳戶來接收被詐騙民眾所存入的金錢，但是詐欺集團成員為了避免遭到檢警追緝，為了逃脫法律制裁，所使用的金融帳戶一定是人頭帳戶，而不會使用自己名下的金融帳戶。那詐欺集團的人頭帳戶來源呢？

目前最常見的手法，就是透過網路刊登「借款輕鬆貸廣告」或「博弈公司租借帳戶」等方式，假藉合法貸款或租用的名義，向瀏覽廣告的民眾佯稱必須提供金融帳戶的金融卡及密碼，使急需借錢或貪圖小利的民眾與詐欺集團成員聯繫後，透過便利商店寄交金融卡的方式，將金融卡及密碼寄出給詐欺集團成員收受。

當詐欺集團成員拿到民眾提供的金融帳戶金融卡及密碼之後，就會馬上利用這個人頭帳戶向民眾實施詐騙，使受騙的民眾將金錢匯入這個人頭帳戶內。

而我國《洗錢防制法》第14條第1項規定，「有意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，並且在立法理由中明確舉例，提供帳戶以掩飾不法所得之去向，例如：販售帳戶予他人使用，即屬於洗錢的犯罪行為。因此，提供金融帳戶給詐欺集團做為人頭帳戶使用的行為，很有可能就是《洗錢防制法》所處罰的洗錢行為，是要面臨七年以下有期徒刑。

在此呼籲，不管是辦理貸款或其他理財行為，切勿輕信網路不實廣告，而輕率地將自己名下的金融卡及密碼寄出去，交給不知來路的對方。因為你的金融帳戶極有可能被詐欺集團拿來當作人頭帳戶，使得你成為下一個洗錢犯罪的被告，不可不慎。

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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