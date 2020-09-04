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詐騙老梗還是會中招！　機警行員通報善警成功攔阻

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▲善化分局善化派出所警員胡書維、王培芸，及時阻止王姓婦人匯款32萬元，並告知勿再前往其他銀行匯款，以免受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化分局善化派出所警員胡書維、王培芸，及時阻止王姓婦人匯款32萬元，並告知勿再前往其他銀行匯款，以免受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名家住台南市新市區60歲王姓婦人，上午於自宅處接獲姪女電話，表示她在國外投資失利，做生意要週轉金，欲向其借資新台幣50萬元，王姓婦人信以為真，前往郵局要轉匯身上僅存的32萬元，行員機警報警及時成功阻詐。

警方說，王婦向對方說手邊並沒有那麼多錢，郵局存款剩餘32萬元，王婦即隻身前往善化區中正路郵局準備匯款，郵局櫃檯行員楊淑貞懷疑是詐騙，發現老婦人與其關懷提問吞吞吐吐，神情緊張，故立即通知警方到場協助處理。

▲善化分局善化派出所警員胡書維、王培芸，及時阻止王姓婦人匯款32萬元，並告知勿再前往其他銀行匯款，以免受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局善化派出所警員胡書維、王培芸接獲通報，隨即到場了解，王姓婦人看到警方前來，對於姪女身分交代不清、支吾其詞，自稱國外的姪女因為做生意要週轉，要向她借新台幣32萬元，她心中覺得很不捨，郵局臨櫃檯行員與警方勸阻下王姓婦人才放棄匯款念頭，並告知勿再前往其他銀行匯款。

善化警分局提醒指出，近來虛擬貨幣的投資詐騙發生層出不窮，許多詐騙集團便利用大眾「不熟悉虛擬貨幣運作機制，卻想快速獲利」的心態進行詐騙。識破虛擬貨幣詐騙有四項要點，就是「產品還沒上市就要你掏錢」、「聳動標語及過高的投資報酬率」、「不需要有虛擬貨幣投資相關知識」、「過度拓展下線」。

警方強調虛擬貨幣不一定是詐騙，但的確有很多以此為名的詐騙橫行，擦亮眼睛、事前做足功課，別輕易將資金投資在沒有把握的虛擬貨幣，才能防止被騙。

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