竹聯幫大哥討某錢「強押辦帳戶+電話卡」　轉售詐騙集團...被害人險成共犯

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有竹聯幫不法分子專門從事恐嚇取財，甚至還會騷擾被害人家屬，如有被害人不從就強押至銀行申請帳戶，再將帳戶轉售給詐騙集團使用，讓被害人心生畏懼，警方在19日逮捕7名嫌犯，訊後依法將7人送辦。

警方調查，32歲的徐姓男子，為竹聯幫地堂成員，平時混跡基隆一帶，主要以暴力恐嚇取財、妨害自由為主，若被害人有不從，就會連同其家人一起騷擾，甚至還會帶小弟前往被害人家中恐嚇對方還錢。

▲徐姓地堂成員竟強押被害人（紅圈）到銀行申辦帳戶，並轉賣給詐騙集團使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

甚至還會強押被害人到銀行，利用被害人身分辦理銀行帳戶，再將人帶到通訊行辦理電話卡，最後再將帳戶以及電話卡賣給詐騙集團，警方經過半年跟監埋伏後，在19日兵分多路，逮捕徐嫌在內等7名幫眾。

▲警方在基隆逮捕徐姓男子以及旗下小弟共計7人，訊後依法將7人移送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在基隆逮捕7人，並在現場查扣手機9支、人頭電話卡6張、人頭提款卡2張、存摺1本等不法贓證物，訊後依照恐嚇取財、妨害自由、傷害、詐欺、組織犯罪防制條例等案移送法辦。

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