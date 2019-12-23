吳宇軒／假藉走路工發錢恐涉賄選

▲2020總統及立委大選在即，請珍惜手中神聖的一票，選賢與能，若構成賄選是必須負擔刑責。（圖／記者李毓康攝）

2020年1月11日即將舉行中華民國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，這是我國民主政治的重要里程碑，唯有選賢與能方能為國家選出優秀的領導人及立法委員，因此選舉的公平性格外重要，也只有公正公開的選舉，才能凸顯民主政治的可貴。

傳統的現金買票、賣票都是觸法行為。我國經過實行多年民主政治的洗禮，以及反賄選活動的普遍宣傳，一般國民對於拿取金錢，並約定投票權為一定行使的買票手法，大都耳熟能詳，並普遍得以認知是屬於買票、賣票的非法行徑。除現金買票之外，常見的賄選手法亦包括餐會賄選、禮品賄選等態樣。因此，舉凡是有對價性的給予，而對於有投票權人要求為投票權一定行使的話，也是會構成賄選而必須負擔刑責的。

據媒體報導顯示，坊間流傳一種「走路工」名義的賄選手法，想買票的選舉陣營將發放給選民的現金，偽裝成發放工資的方式給予有投票權人，希望藉此達到買票的目的。

事實上，這種偽裝成「走路工」名義的現金給予，如果受領的選民實際上並沒有提供應有的勞務，或者實際支出勞務的工時過短，比例上顯然不相當，或者根本沒有支出勞務的能力，又或者發放現金的人根本不管領取「走路工」費用之人為何，有無支出勞務工作的能力等，均一視同仁的發放現金，那麼這種就算是假藉「走路工」名義，一樣是涉及現金賄選的犯罪行為，就必須依法偵辦。

2020年1月11日的投票日是我國體現民主制度的重要日子，呼籲全民以手中神聖的一票，選出自己心目中理想的候選人，千萬不要為了一點點的金錢，而出賣了手中寶貴的一票及神聖的民主制度。再者，唯有公平、公正、公開的民主選舉，方能為國家選出理想的下一任總統、副總統及立法委員。

好文推薦

吳宇軒／遵守交通規則 騎乘機車平安歸



吳宇軒／車禍糾紛靠調解 法院外解決省時省錢又快速

吳宇軒／長照孝子領遺產付喪葬費 竟無奈成被告

●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。