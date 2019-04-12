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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳宇軒／遵守交通規則　騎乘機車平安歸

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▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲「人包鐵」的機車安全性不如汽車，發生交通事故時，帶給人們生命或身體極大的損傷，騎機車務必遵守交通規則。（圖／pixabay）

酒醉駕車發生交通事故，造成人命死傷，已經是我國社會大眾無法容忍的犯罪型態，修法重懲之社會共識逐漸形成。然而除此之外，在未有酒醉駕車的交通事故型態中，騎乘機車發生車禍造成之死傷事件依然頻傳，如何照顧自身之生命身體安全，值得大家來重視。

遵守交通規則，不保證不會發生交通事故，但是不遵守交通規則，發生交通事故的機率便大大提升。我國地狹人稠，再加上機車價格相對於汽車便宜，機動性又高，幾乎家家戶戶都會有一部以上的機車作為交通工具使用，因此騎乘機車的安全問題更值得我們特別審視。騎機車屬於俗稱的「人包鐵」，安全性顯然不如汽車，往往發生交通事故時，經常帶給人們生命或身體極大的損傷。

司法實務上常見的機車交通事故類型有哪些？交通規則的遵守上又該如何注意呢？以下針對常發生機車事故的道路型態介紹：

1.無號誌的交岔路口：機車的高機動性往往也是機車在無號誌交岔路口高肇事率的主因。《道路交通安全規則》第102條第1項第2款規定，「行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。但在交通壅塞時，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛」，規範了行車先後秩序。

2.有閃光號誌的交岔路口：《道路交通標誌標線號誌設置規則》第211條第1項是這樣規定的，「一、閃光黃燈表示『警告』，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。二、閃光紅燈表示『停車再開』，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行」，明訂了閃光黃燈及閃光紅燈的行車先後秩序。

3.劃設有雙黃實線的道路：在劃設有雙黃實線的道路上，貪圖一時方便而任意迴轉的駕駛行為，《道路交通標誌標線號誌設置規則》第149條第1項第1款第8目是這樣規定的：「雙黃實線設於路段中，用以分隔對向車道，並雙向禁止超車、跨越或迴轉」。

機車交通事故發生後，除了事故本身帶來的生命或身體受傷及財產損傷外，隨之而來的就是後續的民事賠償及刑事責任等問題，不管是需賠償的一方或是受償的一方，耗費彼此精力，更浪費雙方寶貴的時間。遵守交通規則，除了能避免不必要的麻煩外，更能夠實實在在的保障生命或身體安全。奉勸大家，騎乘機車時，確實遵守交通規則，減少車禍事故的發生，保障大家生活平安。

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,吳宇軒,台灣司法人權進步協會,機車,車禍,酒駕,交通規則

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