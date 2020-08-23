招募「網路集單」每單可賺2千元　數十人遭詐上百萬

▲刑事局23日針對詐騙業者透過「蝦皮集單」APP攬客吸金提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

蝦皮集單賺取佣金近來傳出詐騙案！刑事局表示：近期歹徒利用臉書等社群軟體，聲稱下載安裝「蝦皮集單」App成為搶單會員即可分佣金，且鼓勵用戶升級至鑽石會員能獲取更高報酬，吸引多數民眾儲值投資，刑事警察局165反詐騙諮詢專線統計，最近一個月內近數十人報案遭騙，目前財損總計百萬。

▲刑事局23日針對詐騙業者透過「蝦皮集單」APP攬客吸金提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：南部1名年約30歲許先生在今年3月藉由女網友介紹安裝「蝦皮集單」App軟體（目前已遭警方封停關閉）業者聲稱成為搶單會員，就可儲值升級到鑽石級會員（白銀會員獲利0.5%、黃金會員獲利0.7%、鉑金會員獲利0.8%、鑽石會員獲利0.9%）後來該App無預警遭封鎖民眾才驚覺遭騙，共損失70餘萬元。

另名家住北部年約32歲陳小姐，在臉書看到「蝦皮集單」賺佣金訊息，並加入歹徒 LINE帳號，被害人認為加入會員且每一張單可賺1,500元至2,000元獲利頗豐，被害人儲值到後來要領佣金時，歹徒假冒的客服人員稱國稅局要求扣10%稅才可提領始驚遭詐騙，損失達35餘萬元。

刑事局提出預警，這類投資詐騙手法，利用民眾對假投資預期獲利心理，請民眾勿相信來源不明投資及求職管道，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線。



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