前警官羅明村逃亡13年返台歸案「沒做的事情，我要回來面對」

▲被控收賄的前警官羅明村。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾偵辦白曉燕命案的前新莊分局刑事組長羅明村，23年前在偵辦一起槍擊案時，遭控收賄50萬元遭到法辦。案件審理期間，羅一度獲判無罪，但最終仍遭判刑13年確定，潛逃出境。他在越南藏匿11年後，日前決定返台歸案，高院4日提訊他，他說「沒做的事情，我要回來面對」。

羅明村在1997年偵辦臺北縣林口鄉的「新樹林餐廳」槍擊案時，受張姓、黃姓、周姓3名被告請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃姓少年，羅事後收取3人50萬元的賄賂。全案在20年前爆發後，羅明村等人被以貪汙、行賄、槍砲、殺人等罪嫌，提起公訴。而羅明村涉案部分一審重判有期徒刑15年，但更一審改判處無罪；不過最高法院在2009年4月間仍認定有罪，最終判處13年、褫奪公權5年確定，但羅明村自認被冤枉，因此潛逃出境。

人權團體認為羅的案件疑點重重，多次提出再審、非常上訴，但都遭到駁回。而羅明村躲藏在越南11年後，日前主動寫信給航警局，表示自己願意回國歸案。羅明村返國後，就被送到看守所羈押並隔離。高等法院在4日提訊他出庭。

高院開庭時，羅明村表示，返台後身體健康還好，回來是因為「沒做的事情，我要回來面對」，高院簡單人別訊問後，就將他還押看守所。至於羅明村的女兒羅曉筠在庭訊後受訪表示，父親的心臟問題很嚴重，尤其在逃亡期間都無法就醫，只能仰賴家人寄心臟病的藥到越南，或者在當地購買藥物，但效果不好；一直到返國後才接受醫生診療，開藥控制病情。

另外羅曉筠也說，父親回國前並未先跟家人討論，是先找律師商量後，才主動寫信給警方說要歸案。可能是因為心臟太過不舒服，再加上新冠肺炎疫情嚴重，擔心無法回國，所以才會主動決定歸案；另外父親歸案後，先前隔離在土城台北看守所中，現在已經移到宜蘭監獄，家人都已經前去探望。羅曉筠最後表示，希望父親回來後，能讓整個案情更明朗，儘速釐清事實，還給他清白。