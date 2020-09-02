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物流成FB詐騙跑腿！送貨員惡揭公司「5天連送貨3次」：逼客人中獎

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▲▼ 公司還會要求我們五天要有三次配送紀錄（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟，）

▲臉書購物千萬別買！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

網搜小組／劉維榛報導

收到不明包裹千萬別拆開！一名物流司機爆料，每天有處理不完的詐騙包裹，明明收件者已拒收，或是查無此人，公司卻不願意結案處理，還要求同仁5天連續3次配送，「送不掉才能退掉，目的就是讓更多人被騙」，讓原PO氣得挺身爆料，「無良公司！」

一名男網友在社團《臉書廣告 退貨自救聯盟》氣憤表示，本身是一位物流業司機，眼看FB詐騙猖獗，無奈還要成為這些不肖業者的跑腿員，甚至連公司都視而不見。原PO解釋，有集團會寄送不明包裹，強迫客人強迫「中獎」，但當事人明明沒網購，「這種臉書詐騙貨件都比往年還多！」

請繼續往下閱讀...

基本上，多數客人收到包裹後，當下非常機警拒收，原PO無奈表示，「我們身為員工很不想送這種包裹，因為真的糾紛太多，直接給他拒收或查無此人」，然而公司暗藏潛規則，「要求我們5天要有3次配送紀錄，送不掉才能退掉，目的就是讓更多人被騙。」

對此，原PO以hashtag兩點呼籲，「#臉書不是購物平台」、「#來路不明的包裹不要收不要代收」。他也向政府真誠喊話，「政府要拿淘寶、蝦皮開刀，最應該先處理的就是這種來路不明的大陸包裹...」

文章貼出後，底下網友狂轟，「貨運大哥或也是很無奈，要被問『這是什麼貨的』這種蠢問題，然後還會被誤會為詐騙集團同夥，這些詐騙真的太可惡了」、「臉書不是詐騙天堂嗎」、「不要買FB廣告的貨物，非常糟糕」，有同行也搖頭回應，「我都會提醒客人這是中國貨，臉書買的建議不要收，看我有良心」。

▲▼ 公司還會要求我們五天要有三次配送紀錄（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟，）

▲原PO送詐騙包裹已成日常！（圖／翻攝臉書廣告 退貨自救聯盟）

收到不明包裹千萬別拆開，本站曾報導《莫名收到988元包裹！她拆開見「1片黑波浪」…搜出源頭驚覺不妙：是海外詐騙》，一名女子收到快遞通知，有個988元的包裹要付款，但她近期並沒有網購，抱著疑惑的心情到樓下取貨，拆開包裹竟然是分趾套。

事後，女子上網查詢包裹上的寄件人地址，發現來自上海的「承軒行銷有限公司」、「銳果物流整合行銷有限公司」，網購詐騙方式不只宅配，還有超商取貨，隨便寄個東西誘騙被害人付錢，不少民眾拆開後才發現自己上當。對此，《臉書廣告 退貨自救聯盟》建議，收到異常包裹的處理方式為拒收包裹，並請快遞辦理退費，黑貓、新竹物流不接受退費，可上交通部長信箱投訴。

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