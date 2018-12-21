黃隆豐／假釋非恩典　助受刑人改過遷善走回正途

▲假釋主要目的在於鼓勵受刑人盡速悔改，好能順利回歸社會。只要真的改過了，沒服完的殘刑就視同執行完畢。（圖／視覺中國）

2018年1月，有立委針對因貪污罪入獄服刑已逾六成的前法官胡景彬獲得假釋，斥責矯正署為何從寬審核。同年8月24日，因味全混油案而在八德外役監執行的頂新前董事長魏應充，雖然執行已超過六成，仍被矯正署以「社會觀感不佳」為由駁回假釋，直到同年12月13日第三度提報，終獲假釋。

假釋是受刑人在執行「有期徒刑服刑一半，無期徒刑超過25年，累犯超過刑期的三分之二，且有悛悔實據者，經報請法務部，准許提前出獄」的制度。若假釋期間再犯法，假釋就會被撤銷，便要回到監獄繼續執行殘刑。如果沒被撤銷，尚未執行的刑期視同執行完畢。胡景彬與魏應充都是服刑過半才獲得假釋，為何仍有人對此不滿？

假釋主要目的在於鼓勵受刑人盡速悔改，好能順利回歸社會，是矯正主義立法宗旨重要的一環。只要真的改過了，便達到矯正目的，沒服完的殘刑就視同執行完畢，以此安定囚情，並加速受刑人改過遷善。

假釋除了刑期過半或25年或三分之二外，最重要的是要有「悛悔實據」，假釋審查委員會依循《辦理假釋應行注意事項》及《假釋案件審核參考基準》進行審查，而其中就有「社會對受刑人假釋的觀感」、「悛悔程度」等幾項主觀認定，且對假釋也有寬嚴審查兩種形式，例如：對二年以下短期刑、外役監、老、弱、女性、少年、偶發犯等，要從寬審核；對重大刑案及具連續性、集團性、暴力性、前科犯、假釋中再犯罪及易再犯類型，例如毒品、竊盜及公共危險等，或有撤銷假釋紀錄者，要嚴格審核。所以，之前矯正署以「社會觀感不佳」駁回魏應充提出的假釋聲請，也是有法律依據的。

何謂「社會觀感不佳」？依規定，應就警察機關提出複查資料及反映意見、家庭及鄰里之觀感、對被害人悔悟之程度、對犯罪行為之補償情形、出監後之生涯規劃及被害人之觀感等事項審查，而這些大多數也是主觀性認定，仍需要專業判斷。但假釋審查委員會的委員也非專業，且每月僅一次的審查會議，要在2小時內審查數十甚至百份以上的假釋資料，事實上是不可能的。因此，委員們多以受刑人的執行率來決定是否提報假釋，因為執行率客觀易懂，也是最容易的審查方法。但翻遍假釋相關法規，卻無審查執行率的規定，且《假釋案件審核參考基準》更規定「不要拘泥於執行率之多寡」，那到底假釋該如何審查？

事實上是關係到應報與矯正兩大主義之爭。應報主義是報復與懲罰，不要也不能假釋，受刑人必須受到足夠的懲罰才能假釋，前述的某立委對胡景彬假釋案的看法便是其中之一。但若採這個論點，監獄超收率恐將大幅增加。矯正主義則是悔改與匡正，只要符合假釋條件，經專業判斷已有悔改，可過正常社會生活者便可出獄，但如果還是犯法，便撤銷假釋，恢復執行。因此，只有假釋執行條件與悛悔實據的審查事項，沒有社會觀感或執行率等與矯正無關的審查事項。也就是說，只要一旦符合假釋條件則可准予假釋。而我國監獄行刑則採後者的矯正主義。

大法官羅昌發在釋字第691號協同意見書提到，受刑人假釋的獲得屬於特殊待遇（privilege），故在行政機關有無侵害到人民所享有之正當法律程序權利下，還是應有訴訟權的保障。從歷史來看，康熙皇帝對「殺無赦」的酷吏田文鏡，尚提到「聖人的恕道」，而讓田文鏡羞愧到願意降調為縣令，以示懺悔。「治亂世用重典」從沒奏效過，對願意悔改的受刑人，我們該存一份寬恕之心，讓社會更祥和，而達矯正之功。

●黃隆豐，法學博士、監獄志工。以上言論不代表本公司立場。