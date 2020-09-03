　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

今逢九三軍人節，雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任主祭官，率領雲林縣各界機關團體代表一同向烈士行上香、獻花及恭讀秋祭國殤祭文。

祭典莊嚴肅穆，在全體人員向烈士及黃陵牌位行三鞠躬禮後，副縣長謝淑亞逐一向遺族代表致意，對於海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇於今年7月3日執行年度漢光演習聯合作戰演練任務，在海象驟變、波濤洶湧的惡劣環境中仍堅守崗位以致忠勇殉難事蹟，表示欽佩，並藉此提醒時下年輕人要學習他們愛國情操，成為禮義兼備有守有為的好國民。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，每年軍人節在此舉行秋祭典禮，除了告慰這些為國家犧牲奉獻的忠烈英靈，及烈士們的英勇事蹟，也為現代青年樹立了典範，藉此讓後世子孫知道因先賢先烈的犧牲，才能帶給我們更好的生活，具有教育的正面意義。

雲林縣於1888年建昭忠祠，奉祀衛國守土之烈士，臺灣光復後將雲林縣衛生局現址改設為忠烈祠，民國1963年遷建於斗六市湖山岩，1981年12月縣府深感忠烈祠簡陋不堪，難安忠魂，乃規劃改建，歷時2年，莊嚴肅穆之忠烈祠足告落成，宮殿雄偉，林園壯麗，鍾靈毓秀，日月長昭，奉慰先烈英靈，弘揚忠肝義膽之民族大義。

雲林縣忠烈祠現供奉四一位陸、海、空三軍、警察、消防及村長等烈士，在金門、馬祖砲戰、烏坵、南澳海戰及海軍艦隊作戰、海南島陣前起義義士、風災、槍戰及消防等，為保家衛國因公捐軀的英靈，雲林縣政府每年春、秋兩季舉辦國殤祭典，為眾烈士們成仁取義及無私奉獻生命的精神，致上最崇高敬意。

▲雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮。（圖／雲林縣政府提供）

▲祭典莊嚴肅穆，在全體人員向烈士及黃陵牌位行三鞠躬禮後，副縣長謝淑亞逐一向遺族代表致意。（圖／雲林縣政府提供）

►二手票券豐富你的生活

►口碑超強小金瓶

【其他新聞】

►豪宅級派出所蓋亂葬崗上！正氣難敵陰煞　菜鳥警半夜「詭醒」喊上班

►雨水少日照足　斗六文旦品質創新高...高甜度12產量4300多噸

►53歲渣男假冒女高中正妹　誘騙少女自拍咪咪按摩片

►雲林虎尾中元祭　「街仔普」5千桌...普渡場綿延3公里

ET快訊
玖壹壹健志PO告別文「要消失」　經紀公司證實...原因曝光
小禎「體脂41→19.7」體型小一半！　公開最胖照片
快訊／台南檢舉達人遭通緝！發布1小時路邊被捕　上銬畫面曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南虎尾寮緊急救援隊　見義勇為搶救溺水民眾獲表揚

台江神探「豬肉榮」　神腦＋鷹眼緝獲「六指大盜」

新北限定「農漁民免費健檢」開跑　滿50歲長者相揪檢查顧健康

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

全國路口交通大執法！花蓮首日取締百件　闖紅燈+紅燈右轉最多

西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

竹市風收站邁入第5年...打造40站點 12月底前加碼集點兌好禮

新竹生活節「城市之森」周末登場　邀市民慢下步調享受生活

船員腹部絞痛　台南海巡後送緊急就醫

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

台南虎尾寮緊急救援隊　見義勇為搶救溺水民眾獲表揚

台江神探「豬肉榮」　神腦＋鷹眼緝獲「六指大盜」

新北限定「農漁民免費健檢」開跑　滿50歲長者相揪檢查顧健康

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

全國路口交通大執法！花蓮首日取締百件　闖紅燈+紅燈右轉最多

西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

竹市風收站邁入第5年...打造40站點 12月底前加碼集點兌好禮

新竹生活節「城市之森」周末登場　邀市民慢下步調享受生活

船員腹部絞痛　台南海巡後送緊急就醫

UNIQLO涼感口罩10／1開賣！售價也出爐，可機洗、分尺寸好貼心

台北「22處假測速桿」根本沒主機！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的

男高中生玩碟仙…白目問「禁忌問題」　3個月後車禍身亡！

大霈狂NG…陳玉勳認：後悔過選她　曝20年前第一人選「是天后」

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

《家人》小橙子戲外是棄嬰！宋芳園淚揭身世：爸爸在家門口撿到我

ZICO入伍才一個月⋯爆經紀公司要賣了　Big Hit娛樂認「有機會」

男生「不愛了」想分手的5個徵兆！脾氣突然變差要小心

台南虎尾寮緊急救援隊　見義勇為搶救溺水民眾獲表揚

中職／米蘭達優質先發、張志豪清壘超前安　中信5比1統一終止3連敗

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

「在家報稅真安心」中獎名單公布

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！水利局解釋

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

吸毒媽垂直感染　2月女嬰罹患C肝

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

宜蘭「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

國道一新營連環撞造成2死1傷

金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

假三倍券案提抗告詹永茂說原由

中元普渡新化警「綠乖乖」上桌！

新竹火車站站前廣場開放　城市門面升級

更多熱門

相關新聞

勇警薛定岳、飛官高嘉隆入忠烈祠

勇警薛定岳、飛官高嘉隆入忠烈祠

新北市忠烈祠3日上午舉行秋祭典禮及烈士薛定岳、高嘉隆入祀儀式，由新北市長侯友宜擔任主祭官，現場包括新北市議會、新北市各機關、軍方等代表與烈士家屬共計約300餘人，一同向烈士致敬。

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

邰智源站哨吃不消　小英驚喜同框

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

陳玉珍曝曾搭軍艦到台讀書

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

關鍵字：

軍人節忠烈祠蔡博宇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

15歲小小彬升高中了！

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面