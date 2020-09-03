雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

▲雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

今逢九三軍人節，雲林縣政府今(3)日於雲林縣忠烈祠舉行2020年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮暨海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀典禮，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任主祭官，率領雲林縣各界機關團體代表一同向烈士行上香、獻花及恭讀秋祭國殤祭文。

祭典莊嚴肅穆，在全體人員向烈士及黃陵牌位行三鞠躬禮後，副縣長謝淑亞逐一向遺族代表致意，對於海軍陸戰隊陸戰九九旅故下士蔡博宇於今年7月3日執行年度漢光演習聯合作戰演練任務，在海象驟變、波濤洶湧的惡劣環境中仍堅守崗位以致忠勇殉難事蹟，表示欽佩，並藉此提醒時下年輕人要學習他們愛國情操，成為禮義兼備有守有為的好國民。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，每年軍人節在此舉行秋祭典禮，除了告慰這些為國家犧牲奉獻的忠烈英靈，及烈士們的英勇事蹟，也為現代青年樹立了典範，藉此讓後世子孫知道因先賢先烈的犧牲，才能帶給我們更好的生活，具有教育的正面意義。

雲林縣於1888年建昭忠祠，奉祀衛國守土之烈士，臺灣光復後將雲林縣衛生局現址改設為忠烈祠，民國1963年遷建於斗六市湖山岩，1981年12月縣府深感忠烈祠簡陋不堪，難安忠魂，乃規劃改建，歷時2年，莊嚴肅穆之忠烈祠足告落成，宮殿雄偉，林園壯麗，鍾靈毓秀，日月長昭，奉慰先烈英靈，弘揚忠肝義膽之民族大義。

雲林縣忠烈祠現供奉四一位陸、海、空三軍、警察、消防及村長等烈士，在金門、馬祖砲戰、烏坵、南澳海戰及海軍艦隊作戰、海南島陣前起義義士、風災、槍戰及消防等，為保家衛國因公捐軀的英靈，雲林縣政府每年春、秋兩季舉辦國殤祭典，為眾烈士們成仁取義及無私奉獻生命的精神，致上最崇高敬意。

▲祭典莊嚴肅穆，在全體人員向烈士及黃陵牌位行三鞠躬禮後，副縣長謝淑亞逐一向遺族代表致意。（圖／雲林縣政府提供）



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