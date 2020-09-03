雨水少日照足　斗六文旦品質創新高...高甜度12產量4300多噸

▲雲林斗六文旦目前進入採收期，今年因沒有颱風侵襲，文旦產量與與品質相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六文旦目前進入採收期，今年因沒有颱風侵襲，文旦產量與與品質相當高，即便是格外的大果，甜度也均能達約11到12度。斗六市文旦種植面積約182公頃，產量約4300多公噸，柚農每年精進栽培技術，斗六公所預定9月8日舉辦大斗六地區文旦品質評鑑。

斗六第10果樹產銷班長朱清輝指出，今年梅雨季的雨水少、氣溫偏高，加上日照足，以及今年中秋延後到十月初左右，採收到後收的時間長，所以今年文旦的品質特別高、水分很足，雖然梅雨季水少但到後期果實進到「入漿」狀態時速度夠快，氣溫高提早成熟，所以今年普遍品質甜度及果汁水份都很足夠。多年來還沒遇過品質如此高的狀況。

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▲斗六第10果樹產銷班長朱清輝指出，今年梅雨季的雨水少、氣溫偏高，加上日照足，以及今年中秋延後到十月初左右，採收到後熟的時間長。（圖／記者蔡佩旻攝）



斗六文旦種植面積約179公頃，每公頃平均產量約42.3公噸，文旦農朱清輝表示，初春文旦開花時逢暖冬，文旦樹迎南部分提早開花，經疏果重新催花後，卻未再長文旦，所以今年雖然沒有颱風為害，文旦的產量並沒有比較多，品質及產量相對穩定，但只要文旦採收後需暫置後熟一段時間，等水份減少一些，甜度與口感就剛剛好。

朱清輝說明，所有水果中，柚類較特殊，剛採收外皮較硬，放置厚皮會慢慢變軟，在這個後熟7-10天的過程中，柚子在樹上吸收後的養分加上光合作用，都是在採收後的此時進入糖化，果肉也在此時變軟，入口即化的過程就在此時一併形成，放置後熟的過程其時相當重要。

▲雲林斗六文旦目前進入採收期，今年因沒有颱風侵襲，文旦產量與與品質相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）



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