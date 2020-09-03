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靈異傳說多　斗六公正派出所後方整地挖出骨骸...日治時代墳區

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▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局公正派出所位於斗六市大學路與成功路口，整日車水馬龍屬繁華市區，派出所位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後，原地興建警察派出所，期望帶有陽剛氣的警所，能鎮住陰煞之氣，卻傳出不少靈異傳說，新到任警員半夜被敲敲門叫醒值勤、地下室傳出急促走動腳步聲怪異情況。

「起床了，該上班執班了」，在派出所樓上宿舍休息的警員，被急促敲門聲叫醒， 到值班台後才發現未到值班時間，也無人上樓叫喚；這幾乎新進警員都會遇到此狀況，連副局長也被叫門過，該所地下室曾經停放一部發生刑案車輛，深夜值班警員聽到地下室有人走動，下到地下室查看未發現有人擅入，最後，派出所恭請斗六市南聖宮關聖帝君金身，到派出所坐鎮，才平息此怪現象。

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲改建工程依循市長夢境，於派出所後方一處樹群下方，果真挖出14門無主骨骸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

關聖帝君神像被請回廟後，不久又再傳叫醒值班現象發生，有高階警官獲知西螺福興宮太平媽祖出巡遶境，恭請媽祖鑾轎及儀仗隊伍，進入公正派出所內鎮煞，護祐平安。

斗六公正派出所現址在日治時期為林頭公墓，因市地重劃斗六市公所公告禁葬後，2001年完成公正派出所基地墳墓遷葬，挖出上千具無主骨骸，2005年派出所落成啟用，地方盛傳該派出所靈異故事，但也有很多警員說，只聽聞，自己本身沒遇過。

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林頭番仔溝綠地建置完成後，新的公園綠地裡設有多功能廣場、雙人漫步機、單槓與溜滑梯，更有浪漫悠閒的步道。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六公正所靈異附會傳說不斷，後方的綠地也略現陰森，附近居民都建議建置全功能公園或場館，斗六市長林聖爵貼近民意，積極欲將綠地變更規畫為公園，有天睡夢中，夢見雲林縣城隍爺向他指示，動工前要舉辦法會，並開挖找尋先人遺骸，後來公園動工包商果真挖出14具先人遺骸，城隍爺顯聖傳開，讓民眾嘖嘖稱奇。

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲改建工程依循市長夢境，於派出所後方一處樹群下方，果真挖出14門無主骨骸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵說，林頭公園綠地的改建過程，林頭公墓在現任副縣長任內公告禁葬及遷葬，直到2018年才遷葬完畢，附近居民都建議建置全功能公園或場館，去年2019年在林頭里的市政座談會上，跟大家分享，睡夢中被城隍爺託夢林頭公墓需於動工前連續3天舉行法會，還要向下開挖4米的深度，找尋先人遺骸。

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林頭番仔溝綠地建置完成後，草皮上更有許多蜻蜓飛舞，帶給斗六市及當地民眾一個散步、運動休閒的空間。（圖／記者蔡佩旻攝）

林聖爵指出，開工後不久，就在斗六公正派出所後方，一棵樹下挖到先人無祀遺骸，最終共找到14門骨骸，安奉於八德公墓，享萬年香火，讓公所同仁和當地里長感到非常欣慰。林頭番仔溝綠地建置完成後，新的公園綠地裡設有多功能廣場、雙人漫步機、單槓與溜滑梯，更有浪漫悠閒的步道，現在的草皮上更有許多蜻蜓飛舞，期盼帶給斗六市及當地民眾一個散步、運動休閒的空間。

斗六公正派出所從舊址搬到現在大學路上後，各種靈異傳說在坊間流傳，有人認為是無稽之談，也有人指派出所建造在墓地上不乾淨，甚至有高階警官獲知西螺福興宮太平媽祖出巡遶境，將經過斗六公正所，向媽祖祈求鑾轎及儀仗隊伍，進入派出所鎮煞，現今又在派出所後方，挖出無祀骨骸巧合，驗證靈異傳說，非空穴來風，至於是否有鬼神說，信者恆信、不信者恆不信。

▲斗六警分局公正派出所位於車水馬龍屬繁華市區，該位址原為日治時代是亂葬崗及軍人公墓，後墓區禁葬遷葬後興建警察派出所，卻傳出不少靈異傳說。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2019年在林頭里的市政座談會上，斗六市長分享，睡夢中被城隍爺託夢林頭公墓需於動工前連續3天舉行法會，還要向下開挖4米的深度，找尋先人遺骸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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