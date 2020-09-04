Google購地設資料中心　雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善昨證實Google購入中纖在雲林斗六工業區的6萬坪土地，規劃打造第三座資料中心，未來Google在人才招募、稅收，與整體經濟發展都將有助於雲林，她竭誠歡迎。據了解，經代書試算後土地增值稅超過1億，是近年最大筆，但這僅是交易登記單次稅收部分，未來可觀的還是需視建築建構後，逐年繳納的房屋稅。

▲雲林縣長張麗善表示， Google來到雲林投資斥資200億以上，無論在國稅、地方稅都能夠增加，更能把人才、科技網絡帶進來。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣水、電供應無虞，交通又便利，是吸引企業投資的最大利基。中國纖維公告處分位在雲林斗六的六筆土地約6萬坪，交易總額36.44億元，交易對象為BECKETT ENTERPRISES公司，昨日經Google台灣總經理林雅芳於2020智慧台灣計畫線上發表會中，正面回應證實雲林購地消息。

房地產過戶第一步即是申請增值稅單，稅單繳完才能向地政事務所登記，據了解，成交價每坪約5、6萬元，經估算，Google開發案第一關就為雲林縣帶來超過一億元的土地增值稅收入，這也是雲林歷年來最大的一筆土地稅收。

▲昨日證實 Google 購入中纖在雲林斗六工業區的 6 萬坪土地，規劃打造第三座資料中心的消息，未來Google公司在人才招募、稅收，與整體經濟發展都有助於雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



據稅務人員指出，雲林縣最大工業投資案是麥寮六輕，但因六輕是以填海造地完成，依法可用土地改良抵課稅金，所以並未課徵到土地稅收，但Google購買工業區土地，依法需課徵土增稅，這對1年增值稅總預算數僅12億元的雲林縣來說，即佔了12分之1，相當可觀。

建設處表示，中纖該筆土地於2018年即被公告於閒置土地，須於2年內開發府則將遭處分，今年9月27日即為到期日，新地主將須建廠或設廠面積之建蔽率低於百分之三十、具主要機械設備或營業設備、取得目的事業主管機關核准登記或營運許可證明文件，對此，未來有關縣府相關的行政作業程序，將採取更簡化快速的作業方式，讓開發案早日順利成行。

雲林縣長張麗善表示， Google來到雲林投資斥資200億以上，也會帶動地方的繁榮，增加稅收創造就業機會，這就是我們希望雲林縣有翻轉機會，經濟能夠發展，稅收來說不僅是土地增值稅、房屋稅等，都會隨著整個產業的發展增加，無論在國稅、地方稅都能夠增加，更能把人才、科技網絡帶進來，對雲林縣而言將是奠定智慧城市發展最重要的記實。

▲昨日證實 Google 購入中纖在雲林斗六工業區的 6 萬坪土地（圖下紅匡處），規劃打造第三座資料中心的消息，未來Google在人才招募、稅收，與整體經濟發展都有助於雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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