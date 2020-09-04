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分屍嫌潛逃南非17年栽給新冠！被疫情逼瘋自首：讓我回日本！

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▲▼空曠廢墟,兇殺,兇地,謀殺,殺人。（圖／翻攝自Pixabay）

▲該名男子潛逃南非17年，最終跑到當地大使館自首。（圖／翻攝自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本東京都2003年發生一起駭人聽聞的分屍案，當時年僅26歲的餐廳店員遭不明車輛帶走後便失蹤，直到多日後他的屍塊才在東京奧多摩町被發現。警方當時以殺人嫌疑逮捕了7名涉案男女，但另外一名犯嫌紙谷惣卻隨即潛逃至南非。據悉，該男逃亡南非長達17年，然而8月底卻突然到當地日本大使館自首，但自首時卻態度囂張地稱，「我沒錢了，快送我回日本。」

根據《日本放送協會》報導，2003年當時年僅26歲的餐廳店員古川信也遭不明人士開車帶離現場後殺害分屍，並棄置於奧多摩町的山區內。經警方調查與追緝，當年共逮捕了7名涉案人士，然而其中一名嫌犯紙谷惣卻隨即逃亡海外。

經過日本警方長期追查後，終於確定該名嫌犯已潛逃至南非，同時發布國際通緝令，希望能盡快找到該名男子，並將其引渡回日。然而近日南非新冠疫情持續失控，光是確診患者就突破60萬例，疑似受到疫情影響，紙谷惣8月底突然找上日本駐南非大使館自首。

據了解，紙谷惣向大使館員工表示，17年前的分屍案就是他做的。他更直言，「我已經沒錢了，我想回日本！」完全沒有表現出對被害人的一絲悔意，十分可惡。

紙谷惣3日已搭機返回日本，警視廳表示，目前已經對該名男子進行核酸檢測，並以監禁嫌疑將其逮捕。警視廳接下來將會持續深入調查該起殺人案件，並懷疑紙谷惣就是此案的主嫌。另一方面，警方認為，另一名48歲主嫌可能也與紙谷惣一同逃亡至南非，因此將持續往這方面調查。

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