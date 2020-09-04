密會印度電信龍頭！彭博社：日本軟銀有意收購TikTok當地業務

▲日本軟銀傳出有意收購抖音在印度的業務。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國與印度當局先前曾因資安疑慮，接連封殺短影音平台抖音海外版（TikTok），如今卻有消息人士透露，擁有部分抖音母公司字節跳動股權的日本企業「軟銀集團」，有意收購TikTok印度業務，目前正積極在當地尋找合適的合作夥伴。據悉，在過去一個月軟銀已經與兩家印度電信公司進行保密會談，商討相關事宜，儘管談判以失敗告終，但軟銀仍在積極尋找各種可能性。

字節跳動有意出售TikTok海外版業務，但卻接連遭到部分國家封殺，美國總統川普更是簽署行政命令，要求TikTok在45日內出售在美業務。根據《彭博社》引述消息人士報導，擁有部分字節跳動股份的軟銀近日積極佈局印度，似乎有意收購TikTok在印度的相關業務。事實上，印度是TikTok最大的市場之一，光是使用者數就超過2億人。

軟銀集團在近一個月內，已經向印度電信公司Reliance Jio Infocomm Limited與巴帝電信的負責人見面，並要求保密相關細節。知情人士透露，儘管這些談判最後破局，但軟銀仍在積極探討所有可能的選擇。

目前軟銀、字節跳動、Reliance以及巴蒂電信都拒絕回應此消息。儘管軟銀持有的字節跳動股份僅佔少數，但該公司仍積極地接洽當地相關企業，希望能盡快推動收購案。