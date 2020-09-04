徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」　嗆再挺館長「幾秒鐘搞定他」

記者蔡紹堅／綜合報導

「館長」陳之漢上周身中3槍送醫，與館長互以兄弟相稱的北京「格鬥狂人」徐曉冬連日多次開直播聲援，並為了館長飆罵大陸網友。不料，徐曉冬3日晚間卻爆料，自己疑似被「白狼」張安樂的兒子張瑋威脅，連竹聯幫都在找他，要他別再幫館長說話，還嗆「管他什麼格鬥天王，館長那樣子也是幾秒鐘就被搞定！」

徐曉冬在直播中表示，大陸拳擊手練喻軒告訴他，台灣的竹聯幫正在找他，要他別再跟陳之漢參和，陳之漢還會出更多事情，「我馬上就說他胡說八道，跟他說陳之漢是我朋友，我支持陳之漢！」

▼徐曉冬亮出對話紀錄，表示自己被人威脅。（圖／翻攝徐晓冬北京格斗狂人）



徐曉冬後來也跟練喻軒確認，得知練喻軒是收到疑似張安樂兒子張瑋的訊息，對方在訊息中罵他犯賤，言行令人看不起，幫羞辱大陸的鱉三（指館長）講話，還嗆「管他（指徐曉冬）什麼格鬥天王（應為格鬥狂人），館長那樣子也是幾秒鐘就被搞定！」

徐曉冬一看完訊息，馬上打電話給練喻軒，請練喻軒協助傳話，並直接開罵，「張瑋，我X你媽的、我X你媽的、我X你媽的、我X你媽的、我X你媽的！」

練喻軒掛掉電話後，徐曉冬表示，自己已經表明態度，他也想試試看，像陳之漢一樣，也挨個槍、埃個刀，「冬哥也有點活膩了，本來我就活膩了，張瑋、張安樂我都不認識，但這孫子說我嘴賤，我就X你媽，這個張瑋，我就X你媽，我說的，但凡有一天兩岸恢復往來，我一定要去，我踩在台灣的土地上罵，張瑋我X你媽，我說到做到！」

▼徐曉冬與館長兄弟相稱，多次在直播中聲援力挺。（圖／翻攝徐晓冬北京格斗狂人）



徐曉冬強調，他要跟竹聯幫的老大說，他沒有得罪人，只是支持陳之漢，「如果你們恨他，你們去找他，但是有一點，徐曉冬支持陳之漢武林打假，支持他牛逼的活著，如果是因為這個你們來殺我，我覺得你們三思而後行！」

徐曉冬還說，竹聯幫如果來北京，可能一下飛機遇到安檢，就被人臉識別，然後帶走拘留，「人臉識別一掃，你是台灣竹聯幫的？拘留！沒為什麼！就是拘留！所以高抬貴手，我也是為了你們好，千萬別來北京殺我。」