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佛光山國畫大師史國良特展... 單一畫作逾6千萬　「錯過等10年」

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▲國畫大師史國良「祈願」作品，即日起至9月13日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出 。（圖／記者陳崑福攝）

▲國畫大師史國良「祈願」作品，即日起至9月13日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出 。（圖／記者陳崑福攝，以一下同）

記者陳崑福／高雄報導

國畫大師史國良「祈願」目前正在佛光山佛陀紀念館第四覽廳展出，他以水墨手法，使用簡單的線條觸勾勒出西藏信眾一生一次徒步前往拉薩等寺院朝聖的心願，觸動欣賞者神經，直呼「水墨能有如此表現功夫，令人讚嘆!」。這種出神入化的技巧，也讓他畫作在市場水漲船高，拍賣價格超每幅超過新台幣6000萬元，展期至9月13日止，「錯過這次參觀，還要再等10年！」。

▲國畫大師史國良「祈願」作品，即日起至9月13日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出 。（圖／記者陳崑福攝）

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▲▼作品「微風輕輕地吹」、「全家福」。

▲國畫大師史國良「祈願」作品，即日起至9月13日在佛光山佛陀紀念館第4展覽廳展出 。（圖／記者陳崑福攝）

1956年出生的史國良，1980年畢業於中國中央美院國畫系研究生班，畫風筆墨厚重，是大陸一級美術師，擔任中央美術學院和首都師範大學美術系客座教授。由於從小被西藏信眾們對佛菩薩那股虔誠信仰深深吸引，跑到西藏數十次，幾乎跑遍了藏區，並與他們一起同住生活，目睹當地信眾們徒步叩拜去拉薩朝聖場面，心中激動膨湃洶湧；「每個人都有虔誠的信仰，雖然物質生活欠缺，但是內心非常富有」，因此以西藏文化為主題進行大量的人物畫創作。

1989年，他的一幅作品《刻經》參加法國第23屆蒙地卡羅國際藝術節競賽，在68個國家、1600位藝術家中，榮獲聯合國教科文組織全委大獎，這項殊榮，被媲美是畫家的奧斯卡獎，讓他從此聲名大噪。

1991年，星雲大師在加拿大溫哥華認識史國良；星雲大師曾說，「史國良身材高大偉岸，圓面大耳，就像個大和尚的氣勢，憑著對繪畫藝術的執著，讓他走向世界」。佛光山因緣際會之下，典藏了少許他的作品。

走入「祈願」展廳的世界，首先映入眼簾的「朝山」，看到西藏信眾們手持哈達、蠟燭、轉經輪、供香等供養品，扶老攜幼依次往聖地前進的景象，令人震撼；另一幅星雲大師嘴角上揚帶著微笑的揮動吉祥手勢向信眾打招呼的素描，栩栩如生，躍然於紙上，相當傳神，這是史國良為大師所畫的素描像。

「米芾拜石」則讓人見識到這位宋朝官人米芾愛石成癡的情境，與他的好友蘇東坡的《枯木怪石圖》相呼應。「拾穗圖」與法國大畫家米勒的拾穗圖，東西方兩位不同畫家作品相互映輝，話題性十足。

一位左手持轉經輪、右手拿佛珠、穿著藏族傳統婦女服裝的少女，抬頭在草原上奔走，頭上幾根髮絲被微風輕拂往後飛揚，一股「微風輕輕地吹」輕拂了大地，讓史國良隨心所欲的細膩畫風展露無遺，令人再三讚嘆。

朝山的信眾們，幾經一番波折，扺達寺廟看到日思夜盼的達賴嘛喇（觀世音菩觀）、班禪（阿彌陀佛），或五體投地，或雙手合十或供養「膜拜」，臉露興奮神情，久久無法自己。

父親帶著妻小，在佛陀前燃點供佛，眼神祈求佛祖保佑小孩平安長大的表情，反映了天下父母心；媽媽手中抱著的小孩，頭手叩在供桌上，宛如與父親靈犀相通，增添作品的感情張力，佛陀前信眾供養的蠟燭光明普照，讓祈求者滿願，呈現「全家福」的氛圍，令人動容。

佛陀紀念館如常館長說，今年發生新冠疫情，為替民眾祈福，提早讓史國良作品與民眾結緣，平安度過疫情，這次展期結束，要再等10年才有機會再拿出來與大家見面了。

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