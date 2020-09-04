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「耶誕禮物」來了？美研判金正恩將秀出新一代飛彈　可快速打擊美本土

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▲▼普金會, 金正恩抵達海參崴。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

國際形勢動蕩，朝鮮半島也不平靜。美國「國家利益」期刊網站2日指出，北韓可能於10月該國勞動黨成立紀念日，公開展示新型洲際飛彈，可能是採用固態燃料、能攜帶核彈頭直接打擊美國本土的新一代飛彈，將大幅縮短北韓發射準備時間。

美國智庫「國家利益中心」國防研究院主任卡齊亞尼斯（Harry J.Kazianis）撰文指出，據一名白宮高階官員和多名情報官員的說法，美方「強烈懷疑」北韓將利用10月10日勞動黨成立75週年之際展開閱兵，公開展示新型洲際飛彈。

北韓洲際飛彈若採用固態燃料，將能真正具備完整的機動性，更難被敵方偵測和摧毀，這意味著該國飛彈技術的「換代」，因為北韓目前擁有的洲際飛彈「火星14」、「火星15」，均採用液態燃料，須在發射前才注入火箭，需要更長的發射準備時間，而固態燃料火箭可讓燃料儲存火箭內，因此可縮短準備時間，有利隨時待命。

實際上，平壤當局去年12月就曾預告要送給美國「耶誕禮物」，但至今未見下文，而就在當年同月，北韓還測試一款新型火箭引擎，當時被外界認為，可能是測試固態燃料技術。

▲▼美國,白宮,華府。（圖／路透社）

▲平壤當局選擇在美國大選前公開展示這項技術，可向未來的白宮新主人展現實力。（圖／路透社）

另外，北韓領導人金正恩去年12月31日宣告，將在2020年讓全世界目睹北韓的「新戰略武器」，許多觀察北韓軍事動態的專家認為，意指新型的固態燃料洲際飛彈。

平壤當局選擇在美國大選前公開展示這項技術，對外可向未來的白宮新主人展現實力，對內也能幫受到新冠肺炎疫情、水患、農糧短缺等問題衝擊的金正恩立威。

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