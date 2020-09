美國防官：北韓將增強ICBM導彈威力　未來4月內測試攔截用飛彈

▲2017年11月29日北韓試射Hwasong-15洲際彈道導彈(ICBM)。

記者張寧倢/綜合報導

美國國防部高級官員表示,北韓正在規劃增強洲際彈道飛彈(ICBM)力量,為了應對北韓導彈的威脅力,美國將在2020年底前進行攔截導彈的性能測試,並擴大陸基攔截器的規模。韓媒推測,可能是美國2個月後的總統大選在即,提前警示北韓不要進行挑釁。

據《美國之音-韓國網》報導,美國國防部負責核與導彈防禦的副助理部長索佛(Rob Soofer)2日表示,他知道北韓正在試圖增加ICBM的規模,甚至想轉移到潛射彈道導彈(SLBM),「但我們不知道具體會到什麼程度。」

▲美國2012年於菲茨杰拉德號航空母艦發射的SM-3導彈(圖/取自美國海軍官網)

為了應對這樣的威脅,美方將進行包含陸基攔截導彈(GBI)的更新在內的多層次防禦。索佛說,「希望能在今年年底之前完成攔截測試,如果試驗成功,我們將具備應對北韓威脅的能力。」目前美國的陸基發射攔截器共有44個,預計到2028年能再追加20個新一代GBI,在那之前必須依靠原本的單層陸基攔截器。

索佛接著補充,為了填補這段時間的防禦空白期,正在尋求支援標準三型飛彈(SM-3飛彈)block IIA低空防禦的替代方案。雖然這樣的舉動可能引發中國、俄羅斯等擁核國間的軍備競賽,但索佛回應,「鑑於新型的SM-3攔截器數量很少,因此不會對這些國家構成威脅,也不會改變它們未來將遍及整個地區的事實。」

