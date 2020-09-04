美國防官：北韓將增強ICBM導彈威力　未來4月內測試攔截用飛彈

(LEAD) N. Korea moving to boost missile capabilities: U.S. defense official https://t.co/n3MBwPlgXa — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 3, 2020

▲2017年11月29日北韓試射Hwasong-15洲際彈道導彈（ICBM）。

記者張寧倢／綜合報導

美國國防部高級官員表示，北韓正在規劃增強洲際彈道飛彈（ICBM）力量，為了應對北韓導彈的威脅力，美國將在2020年底前進行攔截導彈的性能測試，並擴大陸基攔截器的規模。韓媒推測，可能是美國2個月後的總統大選在即，提前警示北韓不要進行挑釁。

據《美國之音-韓國網》報導，美國國防部負責核與導彈防禦的副助理部長索佛（Rob Soofer）2日表示，他知道北韓正在試圖增加ICBM的規模，甚至想轉移到潛射彈道導彈（SLBM），「但我們不知道具體會到什麼程度。」

▲美國2012年於菲茨杰拉德號航空母艦發射的SM-3導彈（圖／取自美國海軍官網）

為了應對這樣的威脅，美方將進行包含陸基攔截導彈（GBI）的更新在內的多層次防禦。索佛說，「希望能在今年年底之前完成攔截測試，如果試驗成功，我們將具備應對北韓威脅的能力。」目前美國的陸基發射攔截器共有44個，預計到2028年能再追加20個新一代GBI，在那之前必須依靠原本的單層陸基攔截器。

索佛接著補充，為了填補這段時間的防禦空白期，正在尋求支援標準三型飛彈（SM-3飛彈）block IIA低空防禦的替代方案。雖然這樣的舉動可能引發中國、俄羅斯等擁核國間的軍備競賽，但索佛回應，「鑑於新型的SM-3攔截器數量很少，因此不會對這些國家構成威脅，也不會改變它們未來將遍及整個地區的事實。」

Pyongyang may soon reveal a new long-range ballistic missile that could threaten the U.S. homeland, raising tensions just weeks before the presidential election in November. @GrecianFormula https://t.co/cc7BgcHmP1 — National Interest (@TheNatlInterest) September 2, 2020



▲美國情報官員稱北韓10月可能將公布新型洲際彈道導彈（ICBM）。

一位美國駐北韓專家引用白宮和美國情報官員稱，北韓可能會在10月10日的閱兵上公開，北韓有史以來第一個固體燃料的ICBM，「固體燃料導彈的優點是能夠保持在燃料充足且隨時可發射的狀態。因此，它們更加穩定，發射速度更快。」2019年12月北韓在衛星發射場東昌里進行了「非常重要的測試」，被懷疑是有關固體燃料技術的測試。