男子臨櫃提款行員機警報警　麻豆警循線緝獲詐騙集團2車手

▲台南市麻豆分局警方查獲吳姓、溫姓2名詐騙集團車手依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市麻豆分局麻豆派出所，據報有名男子前往銀行提領21萬餘元，行員發現可疑報警查處，警方出動多組警方布線緝獲吳姓、溫姓2名詐騙集團車手，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌送辦。

警方說，8月31日接獲銀行通報，有1名周姓男子臨櫃提款21萬7000元，行員懷疑是非自願人頭帳戶，立即通報員警到場，警方到場後得知周男提款後欲交由詐欺集團上游吳、溫等2嫌，馬上組成專案小組，兵分多路埋伏於面交地點。

吳、溫2嫌為躲避查緝，屢次變更地點，但仍躲不過警方綿密佈線，第1組專案人員先是逮捕吳嫌，15分鐘後第2組專案人員再逮捕溫嫌到案，並扣押手機、收據等證物，警詢後全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

麻豆警分局長洪頂力提醒民眾，詐騙集團常會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，等到上鉤後再以需要簽約、刷卡、提供身分證件、銀行帳戶等說詞，要求先付錢或是幫忙取款才能順利展開工作，一不小心就變成詐騙集團幫兇，天下沒有白吃的午餐，請民眾務必小心求證，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。

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