IG限動「副業加薪破6位數」　她慘噴35萬！曝光掉坑全過程勸世

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友3個月前在IG限動看到兼差廣告，上面聲稱副業兼職第一首選，更浮誇喊話「讓收入突破6位數」。而心動的她一步步掉入詐騙陷阱，最後慘噴35萬，她將血淚教訓po上網，淚嘆「不敢相信世界上真的有這麼壞的人，請大家不要再被騙了！」

苦主在dcard娓娓道來，大約3個月前，她在IG上看到兼職廣告，上面聲稱「每天花20分鐘，為自己加薪突破6位數」，至於工作條件需年滿20歲，無經驗可，還煞有其事地說「免會費，額滿為止，每月多20000以上的收入」。

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雖然類似詐騙手法時有所聞，女網友仍被糖衣炮彈給迷惑了，「不知道為什麼要相信這種東西？我大概瘋了，然後他就開始說一堆屁話，幾歲、做什麼工作，介紹怎麼玩這個遊戲，我根本不知道這是什麼，就儲了1000塊錢，然後入群跟單，開始辦活動了。」

原po透露，「一開始我投了10萬，可想而知沒了；再來，他跟我要15萬，我刷卡給他...也沒了，最後再一次要15萬，說要代操，我說我沒錢，只有10萬（跟朋友借），帳號密碼也給他了，前面3天人都還在，後面就再也找不到人了。」

▲原po被兼職廣告詐騙。（圖／翻攝自dcard）

就這樣，她等了足足3天毫無下文，又發現遭對方封鎖，這時她才終於清醒，並撥打165詐騙專線報案，「做了3-4小時的筆錄，做到警察都快瘋了，他說他在打作文，我也快瘋了，明知道這些錢拿不回來，但就是不想讓他們好過、絕對不准。」

她直言，「這種東西...我相信在座各位一定還是有人會被騙，沒有保證獲利這種屁事，投資有賺有賠，只有努力做工作才是穩賺不賠」、「他們的平台，拜託不要再相信了，他們會在群內的記事本發自己賺錢的文章，都是騙人的，我現在也無法登入了。」

對此，網友們紛紛感嘆，「不懂為什麼一堆人被騙，如果真的好賺為什麼會找你們」、「會相信這個的就是貪」、「我跟你類似嗚嗚，被騙了10萬」、「我也曾經被詐騙，而且是連警察都覺得你怎麼笨到被騙的那種，當時我還沒畢業沒工作，被騙光也不敢跟爸媽說，只能自己趕快跟兄弟姊妹借錢才過得去」、「看到這種東西我都直接快速點過」、「天下沒有白吃的午餐，希望你能把錢拿回來唉」。