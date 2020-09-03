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戰搜與黑鷹失事　烈士簡任專韓正宏入祀忠烈祠「國軍典範」

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▲桃園市長鄭文燦3日主持桃園市秋祭致敬國軍陣亡將士典禮上，將入祀忠烈祠的簡任專中校、韓正宏總士官長獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日主持桃園市秋祭致敬國軍陣亡將士典禮上，向入祀忠烈祠的簡任專中校、韓正宏總士官長獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日在桃園忠烈祠主持「桃園市秋祭致祭國軍陣亡將士暨簡任專中校、韓正宏總士官督導長入祀典禮」，鄭文燦表示，市府舉辦桃園市年度秋祭典禮，以不捨的心情追思兩位桃園國軍典範，對先烈表達緬懷之意與最高敬意，兩位陣亡將士犧牲奉獻與英勇精神，足為國軍永遠的楷模。

這項秋祭大典3日上午8時30分在桃園忠烈祠舉行，其中焦點是今年7月漢光演習中駕駛直升機殉職的簡任專中校、1月間陪同參謀總長沈一鳴赴宜蘭東澳視察戰備演習時不幸殉職的韓正宏總士官長等2人入祀忠烈祠。

鄭文燦指出，簡任專烈士今年7月16日執行漢光36號演習坑子口反登陸作戰操演，結束演習後由新竹空軍基地欲飛返桃園龍潭駐地，起飛後不久回報塔台旋翼低轉速警告訊息，為避開下方民宅，隨即左轉折返基地迫降，不幸在新竹基地西側戰備跑道南端處墜毁，最後不幸因公殉職，簡烈士英勇精神，彰顯國軍武德犠牲奉獻、保衛人民傳統。

韓正宏烈士歷任各級部隊士官督導長，2017年7月16日奉調首任國防部總士官督導長，是國軍士官最高職務，今年1月2日奉派模擬作戰實況及戰備演習，陪同參謀總長沈一鳴上將率隊搭乘UH-60M直升機，赴宜蘭東澳嶺雷達站驗證營區整體安全防護作戰演習成效，途經新北市烏來山區時，因天候遽變與環境等複合式因素，雖經飛行員戮力扭轉但仍不幸罹難，韓烈士克盡職責到最後一刻，機上共有包括沈一鳴上將在內八名將士陣亡，這兩位桃園國軍烈士英勇表現，足為國軍永遠的楷模。

▲桃園市秋祭致敬國軍陣亡將士典禮上，儀隊在大雨中護送簡任專中校、韓正宏總士官督導長牌位入祀忠烈祠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市秋祭致敬國軍陣亡將士典禮上，儀隊在大雨中護送簡任專中校、韓正宏總士官督導長牌位入祀忠烈祠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在與會國軍單位與遺族家屬見證下，鄭文燦向兩位烈士獻花致意，烈士牌位則由儀隊護送在大雨中入祀桃園忠烈祠。

市府民政局長陳靜航說，桃園市忠烈祠成立至今已奉祀289位烈士，市府每年9月3日軍人節舉辦秋祭大典緬懷先烈，早期除供奉因革命、北伐、抗日、剿匪等戰役犧牲國軍以外，近期亦包括因執行公務殉職之軍警、消防人員，國軍是支持社會安定最重要的力量，今日台灣的和平亦仰賴國軍將士犧牲奉獻來保國衛民。

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