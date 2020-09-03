時代力量肯定新版護照　高鈺婷：凸顯台灣主權意向

▲時代力量黨主席高鈺婷出席「We Are TAIWAN護照封面設計比賽頒獎酒會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。對此，時代力量黨主席高鈺婷3日表示，對於政府願意回應民間的聲音，時代力量給予肯定，時力作為台灣重要的政黨之一，更希望凸顯台灣的主權意向。

立法院臨時會於7月22日通過護照更名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，行政院2日召開記者會公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣，並將自2021年1月發行。

高鈺婷3日晚間出席「We Are TAIWAN護照封面設計比賽頒獎酒會」，她在會前受訪時表示，行政院已經在前一天公布新版護照，而時代力量剛好舉辦了護照封面設計比賽，讓更多人知道時力很早以前就在關注台灣護照的呈現，也歡迎政府與民間多多交流。

▲時代力量黨主席高鈺婷。（圖／記者林銘翰攝）



針對行政院公布的新版護照，高鈺婷表示，不論大家討論的結果如何，對於政府願意回應民間的聲音，時代力量給予肯定。時代力量作為一個台灣重要的政黨，更希望凸顯出台灣的主權意向，也讓本次的比賽顯得格外有意義。

此外，國民黨主席江啟臣3日上午受訪時表示，如果因為意識形態要縮小或消滅中華民國，應該走修憲路線變更國號、改國名，且外界更關心是否能因此增加台灣的國際參與空間，外交部始終沒有回答。

對此，高鈺婷認為，新版護照真正要凸顯的是，該有的「中華民國」中英文都可以清楚辨識，至於大小屬於個人主觀意識，她給予尊重。

高鈺婷也說，目前時代力量的整個黨務改革，有賴新任決策委員一起努力，大家對於黨的改革非常有共識，由於自己上週六才剛接任黨主席，她將會盡快針對完整的黨務進行盤點與整理，新任的決策委員也都很有決心。

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