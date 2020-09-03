高規格接待捷克團　吳釗燮：台灣是實質國家「努力捍衛現狀」

▲外交部與捷克參訪團聯合記者會，參議院院長韋德齊與外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克訪團行程進入尾聲，3日中午與外交部共同舉辦聯合記者會，報告訪台6天達成的合作共識與協議。近期有美國衛生部長、捷克團訪台，台灣國際聲量大漲，外交部長吳釗燮重申，這些都是台灣跟其他國家發展關係的象徵，「台灣是實質存在的國家，台灣不是任何國家的一部分，我們會努力捍衛現狀」。

在QA階段有捷克媒體問到，台灣先前公布新護照封面，搭配高規格接待捷克訪問團，是否代表台灣獨立性？此外，未來在中國的投資移往東南亞，是否也會增加在捷克投資？

對此，外交部長吳釗燮說，新版護照封面上有做一些改變，這是台灣人民希望能夠比較多呈現台灣的意象。吳表示，這次的捷克高層訪問團或是稍早的美國訪問團到台灣，這些都是台灣跟其他國家發展關係的象徵。

吳釗燮說，台灣的總統是民選的，台灣的國會也是民選的，現在各位是在外交部，我們外交部發行護照也發行簽證，所以這些都是象徵台灣是實質存在的國家，「台灣不是任何國家的一部分，我們會努力捍衛現狀」。

至於台灣的投資會不會從中國移往其他地方？吳釗燮表示，從去年美中貿易戰爭以及今年疫情，很多台灣在中國的投資已經開始在思考或是著手實施移往其他地區。此外，參議長這次也帶了很大團的企業團，相信討論之後，台灣會有很多企業家會理解到捷克會是非常良好的市場，而且透過捷克可以走向歐洲大陸各個地區，相信接下來會有更多台灣企業家到捷克去投資。