農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

▲美豬開放政策宣布，不少國人憂心吃到瘦肉精。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

政府8月28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，防檢局接著發佈修正預告，「開放牛及豬隻用萊克多巴胺含藥物飼料添加物」，被解讀台灣國產豬可用。農委會主委陳吉仲針對公告誤解說明「國內不可以使用」，更端出過去3年「零檢出」數據。不過，獨立記者朱淑娟認為農委會「都撿好的說、不好的就掩蓋。」

陳吉仲在記者會解釋，這次要把國內、國外分清楚，修成乙型受體素「在國內禁止製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列」。但牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺則不在規範內。陳吉仲強調，國內都不會核准使用乙型受體素，確保消費者食安疑慮。更提到過去3年委託抽檢超過6千件，萊克多巴胺都維持「零檢出」。業者若違法使用乙型受體素是可處新台幣6萬以上30萬以下，若1年內再犯更可處250萬以下罰緩。

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▲陳吉仲強調只要不發藥證給業者，業者就無法進口萊克多巴胺並販售。（圖／記者許展溢攝）



朱淑娟表示，任何決策都有利有弊，而且在利弊得失之間找到平衡，才能獲得人民支持，而不是都撿好的說、不好的就掩蓋。她提到，陳吉仲強調只要不發藥證給業者，業者就無法進口萊克多巴胺並販售，接著秀出一張表：107、108、109三年包括豬牛羊家禽，上市前抽驗都是100%零檢出，並說只要看到這張表，就表示國產豬肉是不會用萊克多巴胺的。

朱淑娟質疑，為什麼只公布三年呢？該檢測從101年就有了，其他年的檢測又如何？於是找到農委會2016年的一份資料，果然有提供101年至105年的檢測結果，豬的乙型受體素檢測結果共有10件違規，分別是101年6件、102年2件、103年及104年各1件，還開罰了103萬元。

▲101年至105年豬的乙型受體素檢測結果共有10件違規。（圖／朱淑娟提供）



朱淑娟認為，也許這三年有進步是好事，公布前幾年的也無妨吧，檢測到沒什麼，但說「沒發藥證國內豬農就不會用」，這應該沒人會信，就像說不能丟菸蒂就沒人丟一樣，重點是「如何嚴查」才是人民想知道的。對此，農委會則還沒有相關回應。