　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉,本土肉品,豬內臟,萊克多巴胺。（圖／記者李毓康攝）

▲美豬開放政策宣布，不少國人憂心吃到瘦肉精。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

政府8月28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，防檢局接著發佈修正預告，「開放牛及豬隻用萊克多巴胺含藥物飼料添加物」，被解讀台灣國產豬可用。農委會主委陳吉仲針對公告誤解說明「國內不可以使用」，更端出過去3年「零檢出」數據。不過，獨立記者朱淑娟認為農委會「都撿好的說、不好的就掩蓋。」

陳吉仲在記者會解釋，這次要把國內、國外分清楚，修成乙型受體素「在國內禁止製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列」。但牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺則不在規範內。陳吉仲強調，國內都不會核准使用乙型受體素，確保消費者食安疑慮。更提到過去3年委託抽檢超過6千件，萊克多巴胺都維持「零檢出」。業者若違法使用乙型受體素是可處新台幣6萬以上30萬以下，若1年內再犯更可處250萬以下罰緩。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調只要不發藥證給業者，業者就無法進口萊克多巴胺並販售。（圖／記者許展溢攝）

朱淑娟表示，任何決策都有利有弊，而且在利弊得失之間找到平衡，才能獲得人民支持，而不是都撿好的說、不好的就掩蓋。她提到，陳吉仲強調只要不發藥證給業者，業者就無法進口萊克多巴胺並販售，接著秀出一張表：107、108、109三年包括豬牛羊家禽，上市前抽驗都是100%零檢出，並說只要看到這張表，就表示國產豬肉是不會用萊克多巴胺的。

朱淑娟質疑，為什麼只公布三年呢？該檢測從101年就有了，其他年的檢測又如何？於是找到農委會2016年的一份資料，果然有提供101年至105年的檢測結果，豬的乙型受體素檢測結果共有10件違規，分別是101年6件、102年2件、103年及104年各1件，還開罰了103萬元。

▲▼101年至105年豬的乙型受體素檢測結果共有10件違規。（圖／朱淑娟提供）

▲101年至105年豬的乙型受體素檢測結果共有10件違規。（圖／朱淑娟提供）

朱淑娟認為，也許這三年有進步是好事，公布前幾年的也無妨吧，檢測到沒什麼，但說「沒發藥證國內豬農就不會用」，這應該沒人會信，就像說不能丟菸蒂就沒人丟一樣，重點是「如何嚴查」才是人民想知道的。對此，農委會則還沒有相關回應。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
基隆14歲少年「開窗透氣」墜7樓亡！　母淚：不是在睡覺嗎
頂樓凸一塊！羅嫌違建密室完整解析　進入得過三關卡
快訊／19歲男大生爬八通關古道「墜200m深谷」　遺體找到了
快訊／館長罵吳宗憲挨告　判決結果出爐
「OB嚴選」涉逃漏稅2千萬　購買假發票…創辦人等22人起訴
愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

台南藝群醫美集團新里程碑　振興經濟加碼投資台灣兩億元

高鐵中秋車票開賣！一晚「狂銷27萬張票」　網哀嚎：用APP訂超卡

台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

全聯買199元奇異果送「安全帽」菜籃！網友曝光功能：超實用！

談戀愛總是鬼打牆？先認識「焦慮型、逃避型、安全型」人格

台61線苗中彰路段連續發生死亡車禍　明起增設移動式測速取締

高二妹求助「是處女丟臉嗎？」　1篇文刷新三觀：好擔心男友嫌棄

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

10歲童BMI指數33「小鳥只有0.5公分」　媽哭求救：拉一拉也沒變長

台南藝群醫美集團新里程碑　振興經濟加碼投資台灣兩億元

高鐵中秋車票開賣！一晚「狂銷27萬張票」　網哀嚎：用APP訂超卡

台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

農委會稱過去3年「零檢出」瘦肉精　她翻出「8年10件違規」打臉

全聯買199元奇異果送「安全帽」菜籃！網友曝光功能：超實用！

談戀愛總是鬼打牆？先認識「焦慮型、逃避型、安全型」人格

台61線苗中彰路段連續發生死亡車禍　明起增設移動式測速取締

高二妹求助「是處女丟臉嗎？」　1篇文刷新三觀：好擔心男友嫌棄

桃園26歲老師當奸賊！健身房更衣室沒監視器猛偷6回...檢求刑7月

索羅門最大省9月獨立公投！拒政府施壓接受中國　台灣密切關注

基隆14歲少年開窗透氣墜樓亡！母淚曝「最後一眼」：不是在睡覺嗎

2020最新「抗老精華」保養提案！掌握肌膚無齡感

菅義偉成最有力安倍接班人！細數71歲農家之子如何成功逆襲

美網／華裔小將「賞蛋」TOP 20　李安生涯首進大滿貫32強

舅舅連罵外甥3次畜生無罪　一句「我在我家土地」救了他

「代墊6千管理費」主委才移交　換她上任傻：要出嗎？內行2招解決

她揪夫「殺閨密剖肚取嬰」　磚頭猛砸爆頭…準媽媽翻腹拖臍帶慘死！

三重國中生騎Ubike倒地瀕死　警、消接力CPR和閻王搶命

生活熱門新聞

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

慣老闆禁止假日出遊　竟PO文公審員工

女社工發高燒硬闖托嬰中心...1童住院4發燒

看護強餵飯　病患吐白沫缺氧昏迷

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

普渡拜地基主！媽擲筊10分鐘沒結果　他一問關鍵：聖筊

全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲

快訊／雨區北移！北部3縣市大雨特報　防雷擊強風

屁孩嗆館長妻會被處理！能仁家商回應

海神長大了增強中！全台連下2天防雷雨彈　周末像秋天

彰化芳苑普渡　龍蝦螃蟹堆滿整桌

1人包校！育達保證「一定開課」

雲圖驚見對流胞乖乖排隊

高雄婦長菜花　兒秒怒：爸已死10年

更多熱門

相關新聞

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

蔡政府將在明年一月正式開放含瘦肉精的美豬進口，農畜食品龍頭大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，每年斥資千萬升級檢驗設備、佔地約300坪的實驗室，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室，能讓國人吃得安心。

開放美豬配套明年上路　農委會百億基金保障台灣豬農

開放美豬配套明年上路　農委會百億基金保障台灣豬農

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

溫體肉比馬桶髒！動團揭豬隻拍賣慘忍過程

溫體肉比馬桶髒！動團揭豬隻拍賣慘忍過程

美豬換國際地位　吳敦義：不可能

美豬換國際地位　吳敦義：不可能

關鍵字：

萊克多巴胺瘦肉精美豬朱淑娟零檢出農委會陳吉仲國產豬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

15歲小小彬升高中了！

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面