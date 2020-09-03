布拉格愛樂遭對岸打壓　蔡英文邀台灣交響樂團演出迎接捷克團

▲台灣交響樂團演出，迎接捷克參議長訪團。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

捷克首都布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)上任後，廢除與北京姊妹市協定中，有關「一中條款」惹怒北京，導致布拉格愛樂在對岸演出被迫取消。本次捷克團訪台，愛樂團長也隨行，而總統府特別安排國立台灣交響樂團（NTSO）入府演出。

1994年成立的布拉格愛樂(Prague Philharmonia，PKF)是捷克首屈一指的管弦樂團；先前本來規劃在對岸演出14場，但遭到單方面取消演出。布拉格愛樂主席克里普(Martin Klimpl)表示，布拉格愛樂擁有悠久的歷史，在世界各地傳播捷克的音樂遺產，被取消演出團方都很驚訝。

▼蔡英文與捷克參議長韋德齊會談。（圖／ETtoday攝影中心攝）



布拉格市長賀瑞普則表示，布拉格愛樂不去中國大陸，也可以到其他國家演出，他也會利用訪問台灣時建立管道。果然，本次捷克議長團訪台，布拉格愛樂團長也隨行。

為此，總統蔡英文3日上午10時30分於府內接見參議長韋德齊一行時，府方規劃10時10分就讓訪賓入場，並邀請國立台灣交響樂團（NTSO）帶來20分鐘的演出。

本次演出，由台灣交響樂團（NTSO）9名的首席進行開場演出，分別演出捷克民族樂派作曲家德沃札克的「E大調弦樂小夜曲」，以及台灣著名作曲家陳樹熙的「浪漫台三行」。

▼蔡英文與捷克參議長韋德齊夫人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

