黑鷹失事最後一刻！他雙手環抱護總長　侍從官黃聖航入祀忠烈祠

▲因公殉職烈士及故空軍中校黃聖航牌位入祀忠烈祠聯合祭典，由主祭官縣長徐耀昌主持。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣各界上午9時在貓裏山忠烈祠，舉行109年秋祭陣亡官兵、因公殉職烈士及故空軍中校黃聖航牌位入祀忠烈祠聯合祭典，由主祭官縣長徐耀昌、縣議員禹耀東及空軍教準部中將指揮官孫連勝，率同縣府局處主管及機關學校代表陪祭，備極哀榮。

黃聖航為苗栗子弟，2020年1月2日隨從參謀總長沈一鳴等高層軍官搭乘黑鷹直升機赴宜蘭執行戰備視導、慰勞任務，途經新北與宜蘭交界山區，由於天候遽變飛機失事不幸因公殉職，最後一刻仍雙手環抱護衛總長。經縣府提報內政部獲准牌位入祀忠烈祠，並擇定3日上午9時舉行入祀安座典禮。

▲▼黃聖航牌位由胞兄黃聖裕捧交憲兵安座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，黃母彭秀雲、哥哥黃聖裕、縣議員徐功凡及兩位執友，還有部隊同袍多人出席入祀祭典；黃聖航牌位由胞兄黃聖裕捧交憲兵安座，恭讀祭文表彰其英勇事蹟，縣長徐耀昌並帶領各界代表默哀1分鐘，悼念這位苗栗的優秀子弟，場面哀榮，家屬和執友強忍悲慟，淚水奪眶而出。

縣長徐耀昌表示，此次秋祭陣亡官兵與因公殉職烈士聯合祭典，同時有已故空軍中校黃聖航牌位入祀安座典禮，期藉以告慰優秀子弟黃中校英靈。而忠烈祠內供奉為國家民族捐軀官兵與因公殉職烈士的英靈，每年在秋祭國殤及因公殞命官兵追悼祭典，除表彰眾烈士成仁取義的精神，感念他們對社會國家的貢獻外，更對社會風氣與中華文化具有潛移默化的功效。

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