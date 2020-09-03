2個月大女嬰罹患C肝...吸毒媽垂直感染　雁行醫療照護團急救援

▲吳金垣醫師將女嬰轉診至為恭醫院小兒腸胃專科，並接受更詳細的檢查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名2個月大的女嬰，因母親懷孕時吸毒，導致垂直感染了C型肝炎，經寄養家庭成員送往小兒科後，再轉送雁行團隊合作的為恭醫院小兒腸胃科，為小病人進行血液、腹部超音波影像檢查，而女嬰也獲得更完善之醫療服務。

醫師吳金垣指出，女嬰來到診所後，認為應至大型醫院，進行更進一步的篩檢，故透過雁行團隊的合作醫院，利用專人服務之轉診窗口，精準轉診至為恭醫院小兒腸胃專科林俊松醫師，仔細為小病人做檢查，包含血液檢查、及腹部超音波影像檢查。

▲為恭醫院定期舉辦Ｃ肝教育訓練。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林俊松醫師表示，目前的研究資料指出，母子垂直感染C型肝炎的嬰兒，到了3歲時有20-40%的機會可以痊癒，而且C型肝炎要發展到末期肝病或肝癌要30年以上的時間，因此女嬰有充份的時間（3歲以後）等待更有效、更安全的口服藥物來治療疾病。

恭紀念醫院陳振文院長表示，為配合健保署北區業務組「分級醫療雁行計畫政策」，連結苗栗縣88家醫療院所合作成立「雁行醫療照護團隊」，為恭將繼續扮演雁首角色，帶領雁行醫療照護團隊，讓雁行足跡，遍及苗栗各鄉鎮，共同推動苗栗縣民眾預防保健、醫療照護、長期照護服務，以全人照護理念，提供以人為本，跨機關、跨院所、跨專業的整合照護，提升服務品質。

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