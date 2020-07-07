殉職陸戰隊上兵蔡博宇孝順又乖巧　家屬盼能入祀忠烈祠

▲雲林縣長張麗善7日一早特別前往二崙蔡家慰問家屬，並致贈慰問金。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國防部漢光預演發生膠艇翻覆意外，家住雲林縣二崙鄉的志願役上兵蔡博宇不幸殉職，今日恰是他26歲生日，雲林縣長張麗善7日一早特別率同民政處長張政國、新聞處長廖淑玲及社會處同仁等前往二崙蔡家慰問家屬，並致贈慰問金。家屬盼蔡博宇能入祀忠烈祠，縣府會協助並關心申請案。

蔡博宇於2016年8月10日入伍，任職於陸戰99旅，這次參加漢光演習操演，於7月3日不幸落海，經家屬同意放棄急救，於7月5日凌晨0時36分拔管宣告死亡。蔡博宇父對父親來說是既貼心又孝順的好兒子，每逢假日就回家陪伴，鄰居聽聞噩耗也紛紛前往關心，提起蔡博宇平日在村中對長輩有禮、與平輩相處融洽不禁落淚。

雲林縣長張麗善表示，對於蔡博宇不幸因公殉職，深感惋惜，對於家屬的哀痛，身為大家長感同身受與不捨，希望家屬節哀，也指示役政及社福同仁盡力予以協助後續相關事宜。張麗善說，蔡家是樸實的農家子弟，家中經濟狀況並不好，籲請軍方務必從寬撫卹。

叔公鍾東榮表示，蔡博宇雖然是最小的兒子，但與父親感情最好，也最乖巧、最有責任感，母親去年過逝後，對父親更照顧，放假都回家，沒往外跑，相當孝順，他的離去，讓家人相當不捨。

家屬盼蔡博宇能入祀忠烈祠乙節，雲林縣政府民政處長張政國表示，依規定需由原部隊將其事蹟提報內政部，縣府會協助並關心申請案，讓家屬能如願以償，以寬慰蔡員在天英靈。

▲今日是蔡博宇生日，蔡爸爸淚崩無法言語，令人不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）



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