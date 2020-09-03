　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金門縣警察局今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」 。（圖／記者林明揚翻攝）
▲迷你鱟寶寶布偶。（圖／記者林明揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

相信金門鄉親對「鱟」應該都不陌生，金門縣警察局配合縣府倡導支持在地文創產業，今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」等宣導品，再搭配金門縣政府「『獺』上金門廉政尚『鱟』」年度廉政宣導標語擴大社會參與宣導活動，相信必能吸引大小朋友目光。

▲金門縣警察局今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門縣警察局準備了由金門水試所發售的在地文創小物「迷你鱟寶寶布偶」，作為廉政宣傳活動贈品。（圖／記者林明揚翻攝）

為宣導陽光法案，拉近民眾與廉政距離，爭取社會大眾對於反貪工作的支持。金門縣警察局配合縣府倡導支持在地文創產業政策，今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」等宣導品，再搭配金門縣政府「『獺』上金門 廉政尚『鱟』」年度廉政宣導標語擴大社會參與宣導活動，鱟寶寶玩偶已於警察局暑期舉辦的「金城分局搭配親子嘉年華」及「湖警暑期太武山登山」等宣導活動現身，透過現場有獎徵答等方式，讓參與民眾開心捧回家，警察局籲請民眾日後踴躍參與各類廉政社會參與活動，即有機會抱回「鱟寶寶玩偶」等宣導物品，除能深化廉政知能外，並可為參與活動留下紀念。

▲金門縣警察局今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」 。（圖／記者林明揚翻攝）

此外，縣警局今年還特地準備了立體口罩防護套、抗UV涼感袖套等實用便利之宣導小物，並用心的在每個宣導品上印有可快速連結縣警局官方臉書網址的QR-CODE，民眾只要用行動手機輕鬆掃描後，就能立即知道縣警局目前最夯的活動資訊，隨時掌握警察局想要傳達給金門鄉親們的重要訊息，相當實用。同時為了減緩對環境造成的負擔，倡導環保節能政策，金門縣警局也購置小型LED跑馬燈裝置，可依不同廉政宣導活動主題，靈活彈性調整宣導字幕，其千變幻化的字體層變特效，將可提高廉政宣導活動張力，更為廉政宣導添注綠能環保概念。

金門縣警察局長張國雄表示，貪腐會侵蝕社會的良善價值，對廉潔、誠信與信任造成破壞，為貫徹楊鎮浯縣長廉能政府的施政理念，致力確保警察同仁秉持誠信和廉能的價值觀，共同為金門鄉親維護治安及交通。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
基隆14歲少年「開窗透氣」墜7樓亡！　母淚：不是在睡覺嗎
頂樓凸一塊！羅嫌違建密室完整解析　進入得過三關卡
快訊／19歲男大生爬八通關古道「墜200m深谷」　遺體找到了
快訊／館長罵吳宗憲挨告　判決結果出爐
「OB嚴選」涉逃漏稅2千萬　購買假發票…創辦人等22人起訴
愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

母湯母湯...宜蘭火車站路口「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

2個月大女嬰罹患C肝...吸毒媽垂直感染　雁行醫療照護團急救援

台中女火場亡！最後求救電話曝光　打給老公「煙很大，看不到...」

中元普渡供品　新化警「綠乖乖」整箱上桌！

桃園新住民文化會館中元普渡　首採異國零食供品

中元普渡免操煩！侯友宜推特色伴手禮　「7-11新北嚴選專區」你家樓下就能買

桃園明年總預算1387億創新高！教育科學文化495億居首

虐兒事件誰來當保護者？　林燕祝要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例

男子臨櫃提款行員機警報警　麻豆警循線緝獲詐騙集團2車手

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

母湯母湯...宜蘭火車站路口「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

2個月大女嬰罹患C肝...吸毒媽垂直感染　雁行醫療照護團急救援

台中女火場亡！最後求救電話曝光　打給老公「煙很大，看不到...」

中元普渡供品　新化警「綠乖乖」整箱上桌！

桃園新住民文化會館中元普渡　首採異國零食供品

中元普渡免操煩！侯友宜推特色伴手禮　「7-11新北嚴選專區」你家樓下就能買

桃園明年總預算1387億創新高！教育科學文化495億居首

虐兒事件誰來當保護者？　林燕祝要求通過幼兒園安裝監視器的自治條例

男子臨櫃提款行員機警報警　麻豆警循線緝獲詐騙集團2車手

索羅門最大省9月獨立公投！拒政府施壓接受中國　台灣密切關注

基隆14歲少年開窗透氣墜樓亡！母淚曝「最後一眼」：不是在睡覺嗎

2020最新「抗老精華」保養提案！掌握肌膚無齡感

菅義偉成最有力安倍接班人！細數71歲農家之子如何成功逆襲

美網／華裔小將「賞蛋」TOP 20　李安生涯首進大滿貫32強

舅舅連罵外甥3次畜生無罪　一句「我在我家土地」救了他

「代墊6千管理費」主委才移交　換她上任傻：要出嗎？內行2招解決

她揪夫「殺閨密剖肚取嬰」　磚頭猛砸爆頭…準媽媽翻腹拖臍帶慘死！

三重國中生騎Ubike倒地瀕死　警、消接力CPR和閻王搶命

陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

地方熱門新聞

台中女命喪火場　最後求救電話曝光

「在家報稅真安心」中獎名單公布

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

中元普渡新化警「綠乖乖」上桌！

1400萬灰狗變80萬廢鐵　他狂買8輛

宜蘭「小綠人」唱新歌　過馬路好有趣

吸毒媽垂直感染　2月女嬰罹患C肝

新竹火車站站前廣場開放　城市門面升級

金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

台南男到屏東「想看燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

桃園新住民文化會館普渡供品很特別

更多熱門

相關新聞

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光

金門縣政府主辦的「金門老兵召集令」活動，吸引很多老兵專程回金門，縣府每年精心設計的紀念品，已成為老兵必定蒐集的返金戰利品。今年推出的三款紀念品包含「到金禮」、專屬紀念酒、神祕禮，每個設計細節都要勾起老兵的光榮回憶。

中秋將至送禮需求增　海巡查貨輪驚見近百瓶私酒

中秋將至送禮需求增　海巡查貨輪驚見近百瓶私酒

譚兵讀武／破解外島三大軍中靈異傳說

譚兵讀武／破解外島三大軍中靈異傳說

金門機車騎到一半突然冒火

金門機車騎到一半突然冒火

金門海巡組成掃蕩船隊　清除流刺網65件

金門海巡組成掃蕩船隊　清除流刺網65件

關鍵字：

金門

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

15歲小小彬升高中了！

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面