太可愛了！金門反貪宣導小物「迷你鱟寶寶布偶」超萌



▲迷你鱟寶寶布偶。（圖／記者林明揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

相信金門鄉親對「鱟」應該都不陌生，金門縣警察局配合縣府倡導支持在地文創產業，今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」等宣導品，再搭配金門縣政府「『獺』上金門廉政尚『鱟』」年度廉政宣導標語擴大社會參與宣導活動，相信必能吸引大小朋友目光。

▲金門縣警察局準備了由金門水試所發售的在地文創小物「迷你鱟寶寶布偶」，作為廉政宣傳活動贈品。（圖／記者林明揚翻攝）

為宣導陽光法案，拉近民眾與廉政距離，爭取社會大眾對於反貪工作的支持。金門縣警察局配合縣府倡導支持在地文創產業政策，今年準備了由金門水試所所發售別具特色的在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」等宣導品，再搭配金門縣政府「『獺』上金門 廉政尚『鱟』」年度廉政宣導標語擴大社會參與宣導活動，鱟寶寶玩偶已於警察局暑期舉辦的「金城分局搭配親子嘉年華」及「湖警暑期太武山登山」等宣導活動現身，透過現場有獎徵答等方式，讓參與民眾開心捧回家，警察局籲請民眾日後踴躍參與各類廉政社會參與活動，即有機會抱回「鱟寶寶玩偶」等宣導物品，除能深化廉政知能外，並可為參與活動留下紀念。

▲在地文創精美小物「迷你鱟寶寶布偶」 。（圖／記者林明揚翻攝）

此外，縣警局今年還特地準備了立體口罩防護套、抗UV涼感袖套等實用便利之宣導小物，並用心的在每個宣導品上印有可快速連結縣警局官方臉書網址的QR-CODE，民眾只要用行動手機輕鬆掃描後，就能立即知道縣警局目前最夯的活動資訊，隨時掌握警察局想要傳達給金門鄉親們的重要訊息，相當實用。同時為了減緩對環境造成的負擔，倡導環保節能政策，金門縣警局也購置小型LED跑馬燈裝置，可依不同廉政宣導活動主題，靈活彈性調整宣導字幕，其千變幻化的字體層變特效，將可提高廉政宣導活動張力，更為廉政宣導添注綠能環保概念。

金門縣警察局長張國雄表示，貪腐會侵蝕社會的良善價值，對廉潔、誠信與信任造成破壞，為貫徹楊鎮浯縣長廉能政府的施政理念，致力確保警察同仁秉持誠信和廉能的價值觀，共同為金門鄉親維護治安及交通。