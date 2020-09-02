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金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光...排列有暗語口令

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▲金門縣政府發出教召令，歡迎曾經在金門當兵的民眾回來 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府發出教召令，歡迎曾經在金門當兵的民眾回來 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門縣政府主辦的「金門老兵召集令」活動，吸引很多老兵專程回金門，縣府每年精心設計的紀念品，已成為老兵必定蒐集的返金戰利品。今年推出的三款紀念品包含「到金禮」、專屬紀念酒、神祕禮，每個設計細節都要勾起老兵的光榮回憶。
2日縣府公布三款專屬老兵紀念品及設計內涵。縣長楊鎮浯表示，金門歡迎每位老兵返金，今年在金門縣戰地史蹟學會協助下，以「當我們同在一起」作為設計發想，並募得「峰上連」弟兄服役期間的珍貴照片，設計在海報、紀念品及文宣品，將再度勾起老兵懷舊金門軍旅。
「到金禮」是識別證套，內附一張「 金門老兵召集令身分證明卡」，這是仿當時「金門軍人身分證明卡」設計，短帶上印製著金門防區14個三角符號，證套烙印軍人五大信念。在活動期間憑證可享店家優惠，證明卡也可貼在悠遊卡上，別具個人化識別和紀念性、實用性。

▲金門縣政府發出教召令，歡迎曾經在金門當兵的民眾回來 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府發出教召令，歡迎曾經在金門當兵的民眾回來 。（圖／記者林名揚翻攝）


專屬紀念酒盒外觀設計，是以軍人行舉手禮剪影拼貼軍旅老照片的主圖騰，加上懷舊軍事標語集錦，構成弟兄同在一起、金門同島一命的革命情感設計意象，再裝入樓重莒光高粱酒品，呈現老兵在金門服役期間的光榮回憶。至於神祕禮是手機長吊帶，吊帶上的圖案是曾經進駐金門的35個師隊徽，縣府觀光處特別補上去年漏列的神虎、雄獅、鐵軍、第二士校，並修正揚威部隊及埔光部隊隊徽。設計者老兵王繼世表示，隊徽排列暗藏了訊息，各位弟兄可以猜一猜。
觀光處丁健剛表示，今年計畫將烈嶼西方街逐步打造為戰地專屬特色體驗的一條街外，讓弟兄有重回時光的感受，日前也開始邀集商家提供老兵優惠方案等工作，便是要讓老兵返金時領取到金禮後即可享優惠活動，表示對弟兄們的尊敬，且活動更計畫邀請將領級老兵在機場為返金老兵填寫到金禮上的個人資料，益增加此一紀念品的專屬價值。
觀光處提醒，活動從9/30-12/15，建議領取紀念品的流程是，一下飛機先拿著在金服役證明文件、機票、身分證就到在機場老兵活動櫃台領取到金禮，遊玩時與三處軍事標語合照，最後持合法旅宿收據及照片到機場，申領紀念酒品及神祕禮，今年紀念品限量8,000份，送完為止。

▲金門縣政府發出教召令，歡迎曾經在金門當兵的民眾回來 。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣政府教召老兵紀念品隊徽

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