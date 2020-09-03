國際刑事法院調查美軍阿富汗暴行　美國務卿反過來宣布制裁

▲美國國務卿蓬佩奧在同場記者會中也提到將對中國外交官祭出限制。（圖／路透）

文／中央社華盛頓／海牙2日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天宣布制裁國際刑事法院（ICC）檢察官班索達，反對ICC調查美軍被控在阿富汗犯下的戰爭罪行。ICC締約國大會主席隨即譴責美方作法「令人無法接受」。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，除了班索達（Fatou Bensouda），ICC的管轄權、互補和合作部門負責人莫喬喬科（Phakiso Mochochoko）也被納入美國的制裁黑名單，因為他「實質協助班索達檢察官」。

蓬佩奧還說，已有其他ICC官員因調查美國軍方人員，遭美國拒發簽證。他表示：「我國今天採取進一步動作，因為很不幸地，ICC持續鎖定美國人」。蓬佩奧說，簽證限制與更廣泛的制裁措施，可適用於協助班索達和莫喬喬科的人。

對於蓬佩奧宣布制裁，ICC締約國大會主席權敖昆（O-Gon Kwon）說：「我強烈拒絕接受對一個以條約為基礎的國際組織，採取這類前所未見、令人無法接受的舉措。」

美國總統川普6月11日簽署行政命令，批准對任何調查美軍涉及阿富汗戰爭罪行的ICC人員祭出制裁。

蓬佩奧當時即曾表示：「我要提醒全球許多親近盟友。你們的人民可能會是下一個（受害者），尤其是那些正與我們在阿富汗反恐的北大西洋公約組織（NATO）國家人員。」