「電郵門」再現！　梅蘭妮亞被密友踢爆使用私人帳號辦公

▲美國第一夫人梅蘭妮亞被指使用私人帳號處理公務。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)最近被好友踢爆她在白宮期間使用川普集團(Trump Organization)旗下MelaniaTrump.com域名的私人電子郵件帳號處理官方事務。梅蘭妮亞並非川普家族中第一位被指「公私不分」的。此前,川普的長女與女婿也曾被捲入類似風波。

據《華盛頓郵報》報導,第一夫人前資深顧問沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)在採訪中爆料,梅蘭妮亞違反白宮規定,使用私人電子郵件帳號處理政府聘用與合約、她和總統的行程安排、「Be Best」倡議、復活節彩蛋活動以及總統就職典禮資金等公務。

沃可夫除了是梅蘭妮亞的顧問以外,還是這位第一夫人的密友。她最近出版了《梅蘭妮亞與我:我與第一夫人友誼之起落》(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady)一書,揭露自己與梅蘭妮亞長達15年的友誼以及鮮為人知的內幕。沃可夫表示,在白宮任職期間,她與梅蘭妮亞每天都有郵件往來,但她們倆都沒有使用白宮的官方電子郵箱。

梅蘭妮亞並不是川普家族中首位被揭露使用私人帳號處理官方事務的。此前,總統長女伊凡卡(Ivanka Trump)與身兼總統高級顧問的女婿庫許納(Jared Kushner)都曾因使用私人賬號收發工作郵件而接受調查。然而在2016年的總統大選中,川普曾多次抨擊對手希拉蕊(Hillary Clinton)在擔任國務卿期間使用私人帳號辦公。他指責她的罪行「比水門案件還嚴重」,並宣稱希拉蕊是「靠不住的」。