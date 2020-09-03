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警察扮阿公騎車不戴安全帽接孫女　總舖師里長合拍微電影交通宣導

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▲▼ 宣導騎車戴安全帽的重要，警投入拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲復興所員警扮「阿公」載孫女上下學，提倡戴安全帽的重要性。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國小生已於8月31日開學，為了呼籲學生與家長在騎乘機車時，要戴上、戴好安全帽，高雄前鎮分局用微電影的方式，自己完成了「交通安全宣導影片」，用詼諧橋段、對話，呈現騎機車必須戴上安全帽的重要性，而影片中除了的吸睛的小女童，是前鎮分局的女性同仁的女兒，另外，扮演阿公的則是復興派出所的員警，就連副分局長黃元民也加入尬一角一起參與拍攝。

▲▼宣導騎車戴安全帽的重要，警投入拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲前鎮分局副分局長黃元民也在微電影中飾演一角。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這部宣導微電影從初期的構想，到走位拍攝、剪接完成都是前鎮分局的同仁一手包辦的，就連當地里長以及拍攝學校的校長也參與了演出，因次讓附近的居民看了更有感覺、加深印象！其中，影片中一開始出現的前鎮區建隆里里長更是地方上有名的總舖師，為了能為交通安全付出一下些心力，主動加入拍攝行列。

▲▼宣導騎車戴安全帽的重要，警投入拍攝微電影 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲里長是地方上有名的總舖師，為了交通宣導尬一角，讓附近居民看了更有感。（圖／記者黃子倩翻攝）

這部影片利用暑假期間拍攝，短短3分鐘的影片，花了一整天才拍完，頂著大熱天，演員不喊苦，還是努力完成任務，警方也指出，除了拍攝微電影，未來也會不定時加強執法，利用上下學時間，到學校周邊觀察家長載送小孩時，是否有戴上安全帽，並定時通知各校戴帽率，提供給學校以及家長參考，希望警方、學校以及家長能一起守護交通安全。

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