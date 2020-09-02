羅育祥囚14歲少女遭肉搜　媽落淚「沒教好孩子」向菩薩懺悔

記者柯沛辰／綜合報導

「保全界李宗瑞」31歲羅育祥涉嫌略誘14歲少女，將人囚禁在密室夾層66小時。警方逮到人後，順利救出少女，但羅嫌母親被網友肉搜起底，發現她在新北市開服飾店。羅母難過表示，她沒教好孩子，有向菩薩懺悔，非常對不起少女雙親，這不是她願意看到的。

羅母表示，她平日打理新北市服飾店，只有周日才會到案發房屋打掃，渾然不知屋頂竟加蓋夾層密室。她說，自己也不是每個禮拜天都去打掃，但每周固定給兒子2000元生活費，因為兒子完全沒有經濟來源，後來說要上網找租客入住房子。

▲羅嫌母親遭網友起底，在新北市開服飾店。（圖／東森新聞，下同）

羅母指出，警察之前上門關切，她有傳訊問兒子，但兒子回傳「這件事情跟我無關」。如今事發至此，她向菩薩懺悔，是她沒有把孩子教好，造成社會這麼大一個問題，她也不願意看到，只能向少女雙親道歉，天下父母心，她知道對方一定非常害怕、著急。

羅母說，前夫不聞不問，是她離婚後一手帶大2個兒子，但兒子已經31歲，她真的管不動了，現在得知兒子犯案，承受很大壓力，無論走到哪，妹妹都一路跟隨，就是擔心她想不開。目前只希望兒子能坦白面對，向警方一一交代清楚，好好改過自新，才不會枉費她這輩子的拉拔。

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