羅育祥犯罪動機曝光！自爆「報復女性」　警揭恐怖案情：他很狡猾

記者柯沛辰／綜合報導

「保全界李宗瑞」羅育祥2018年5月連續下藥性侵2名少女，今年7月被判刑10年，不料近日竟又略誘高雄14歲少女，引發社會關注。偵辦性侵案的警員回憶，羅男十分狡猾，看準他們還未掌握證據，不僅警詢時行使緘默權，說謊也面不改色，直到手機被搜出少女裸照才認罪。

判決書指出，羅育祥2018年5月任職保全公司區經理，擔任面試官，卻從人力網站上物色下手目標，接連下藥性侵15、16歲國中少女，並拍下影片、照片。同年12月檢警搜索收押，但羅隔年1月抗告成功，以5萬元交保，卻預謀再次犯案，趁機打造密室，直到今年7月判刑10年，也未再上訴。

▲性侵案警員低調受訪，回憶當時偵辦過程。（圖／東森新聞）

負責該案的警員表示，當時羅嫌全程行使緘默權，起初不願配合搜索，態度囂張，直到手機內被害少女的影像曝光，才鬆口坦承犯案。偵辦過程中，羅嫌態度冷靜，也無情緒波動，無論警方怎麼問都面不改色，「即便是錯了，他也可以講得好像是對的。」

當時羅供稱，他曾遭同居女友背叛，對女性萌生報復心態，心情不好就想找少女發洩，所以開始在網路上尋找目標。之所以挑家境不好的少女下手，一方面是懵懂無知的年紀，另一方面是能用金錢誘騙上鉤，再用網路上買來的動物用麻醉藥迷昏逞慾。

▲警方懷疑，羅嫌疑似預謀再犯，趁交保期間打造密室。（圖／東森新聞）

今年5月，檢方曾提補充理由書，指羅嫌坦承「曾遭同居女友背叛」，對女性懷有報復心理，需要心理治療卻未就醫，恐有「反覆實施之虞」，建請法院羈押。

不過，台北地院認為，羅育祥沒有前科、坦承犯行，交保至今1年4個月每次到庭，又與被害人達成和解，無證據證明有再犯之虞，純屬檢方臆測，因此未裁准，僅禁止羅接觸被害人及其家屬。

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