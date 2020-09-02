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美報告揭露中共「侵台4路線」　國防部：依敵情修正作戰計劃

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

美國國防部2日公布2020年中國軍力報告，指出解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線，美方基於台灣關係法與六項保證，持續對台軍售，確保台灣自我防衛能力。對此，國防部作戰計畫次長葉國輝表示，國軍能夠掌握共軍動態，並戮力完成各項作戰計畫，也會依照敵情進行滾動式修正。

根據美國國防部公布的2020年中國軍力報告，在長達200頁的報告在談及台海局勢時指出，中國大陸仍未放棄武力攻台，認為可信賴的武力威脅對於維持政治進展與防止台獨至關重要。

該報告認為，解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線，因此美方基於台灣關係法與六項保證，持續對台軍售，確保台灣自我防衛能力。

國防部2日下午召開記者會，葉國輝受訪時表示，針對中共國防軍力報告書中入侵台灣可能的方式與選項，這都是美國方面的觀點，國軍對於中共的所有的狀況，都在嚴密監偵之中。

葉國輝指出，以作戰立場來講，國軍對中共的動態都要十分了解，並針對動態制定相關的應變計畫，目前國軍針對中共所有動態能夠掌握，並戮力完成各項作戰計畫。

葉國輝也強調，所有的作戰都是動態的，國軍將依敵情不斷做滾動式修正，因此各項計畫雖然不一定是完備，但國防部持續會嚴密關注並作滾動式修正。

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