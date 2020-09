美報告揭露中共「侵台4路線」　國防部：依敵情修正作戰計劃

美國國防部9月1日公佈「2020中國軍力報告」(The Military Power of the People's Republic of China),首次對中國的核武能力進行評估,提到中國現有的核彈頭數量約為200多個。對此,大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進卻認為,「低估了」中國核彈頭的保有量。