麻豆分局長發現偷花賊現蹤　指揮攔截圍捕

▲台南市麻豆分局長洪頂力發現偷花賊現蹤，指揮攔截圍捕緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局長洪頂力，29日出勤督導視察員警執行中元普度交通管制勤務員警的辛勞，在返程中發現1名涉嫌偷花賊現蹤，洪分局長除指揮線上警網攔截捕外，他還親自追緝攔獲陳姓竊嫌，起獲被偷的火鶴花部分贓物，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

台南市麻豆分局六甲分駐所29日上午接獲民眾報案，稱自家種植的火鶴花存放在倉庫，28日剛被偷走100多株火鶴花，結果29日竊嫌變本加厲再竊走300株，火鶴花每株市價20元。

台南市警麻豆分局六甲所所長隨即向麻豆分局長洪頂力報告案情，並啟動調查偵辦行動。洪頂力分局長29日前往慰問執行中元普渡交通勤務同仁，於返回分局途中，發現1名騎乘機車男子前座承載2桶火鶴花，特徵與遭竊花桶相似，直覺有異，便不動聲色，立即通報勤務指揮中心展開攔截圍捕行動。

洪分局長並指示座車司機尾隨於竊嫌車後，尾隨數公里後，趁竊嫌在麻豆區興中路與文昌路口停等紅燈時，立即下車表明身分控制行動，一舉緝獲43歲陳姓犯嫌，起獲火鶴花部分贓物，隨後攔截圍捕警力到達後，帶陳嫌返分局偵辦，全案偵訊後依竊盜罪現行犯移請台南地檢署偵辦。

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