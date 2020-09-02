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贈送飛盤鼓勵選手　盧秀燕：打造酷城市守護市民健康

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▲盧秀燕表示，將打造酷城市守護市民健康。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕表示，將打造酷城市守護市民健康。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長億高中在108學年度全國中等學校飛盤錦標賽高中混合組勇奪五連霸，曾任台中市體育總會飛盤委員會主委的市長盧秀燕，2日特別去致贈選手飛盤，她說，北屯網球中心二期工程「多功能草皮」預計年底完工，將提供飛盤選手更完善的運動場所，市府將飛盤列為重點項目，打造台中酷城市，守護市民健康。

▲盧秀燕表示，將打造酷城市守護市民健康。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，飛盤是新興運動，她過去擔任立委期間，就積極推展飛盤運動，希望為飛盤運動盡一份心力，如今擔任市長也持續推廣「酷運動」，將飛盤列為重點運動項目，打造台中「酷城市」。

盧說，推廣運動最重要的目標就是市民健康，很開心「2020健康城市大調查」，台中市從去年全台第4名，躍升到今年第2名，這很不容易，顯示市府團隊在空汙治理、市民健康守護等方面有成。

台中市體育總會飛盤委員會主任委員暨市議員黃健豪表示，飛盤運動需要廣大場地，感謝市府積極規劃多功能草皮，健全運動環境。

運動局表示，108學年度全國中等學校飛盤錦標賽，長億高中、惠文高中、葳格高中、華盛頓中學及東山高中，全部進入八強，長億並獲得冠軍完成五連霸，葳格亞軍，惠文第4，成績優異。

另外，台中市目前有瑞城、富春、內埔、順天及華盛頓國小發展飛盤運動，長億、惠文、葳格、東山高中和華盛頓中學等校也積極參與國內各大型賽事，不但培養基層運動人才，並持續建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地。

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