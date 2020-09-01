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傳中央修法放寬瘦肉精檢驗標準　盧秀燕遺憾：法律不該越修越退步

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▲盧秀燕對於中央修法放寬瘦肉精檢驗標準一事表示遺憾。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕對於中央修法放寬瘦肉精檢驗標準一事表示遺憾。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文明年元旦起開放含有瘦肉精的美豬進口，已引發民眾憂慮，如今又傳出要修法放寬檢出標準，台中市長盧秀燕昨天已表示，不管時空如何變化，食安都應該要採取高標準，不能跟任何東西交換，1日上午又強調，法律不應該越修越退步，越傷害人民的健康和本土畜牧業，人民會睜大眼睛看誰在修法放水。

市府表示，中央的食安法雖有規定不得檢出超量的乙型受體素（瘦肉精），但對於容許量和罰責都沒有詳細載明，於是前市長林佳龍和市議會一致同意加嚴增訂罰責，新增第13條之1規定，一律零檢出，即使未超出中央容許量也不行，一旦檢出可裁罰3萬以上、10萬以下罰鍰，且得連續處罰。

台中市的「食品安全衛生管理自治條例」比中央還嚴格，結果卻傳出中央要修法放寬檢驗標準，盧秀燕表示，對於中央要修法放寬萊克多巴胺零檢出標準表示遺憾，法律應該越修越進步、越修越好、越保護人民的健康和養豬戶，而不是越修越退步、越修越傷害人民的健康和本土畜牧業，人民會睜大眼睛看誰在修法放水、傷害人民健康。

盧秀燕接著在市政會議補充說，「台中市食品安全衛生管理自治條例」已實施3年，特別感謝當初的市議會和市政府卓越先知，能夠知道在立法過程中保護市民，當初立的這個法，就是讓萊克多巴胺零檢出，市府已經實施3年，成效良好。

她強調，這是一部好的法律、保護人民健康的法律，也是保護養豬業者、農友們很重要的法律，這也是絕大多數民眾期盼的事情，所以當初才能在市議會獲得通過，為了維護人民健康，市府會依法行政確實落實本市自治條例。

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