晉升全台第二健康城市　台中刑案發生率最低！盧秀燕：施政方向正確

▲康健雜誌針對全台健康城市調查，台中市從去年第4名，今年進步到第2名。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

康健雜誌1日公布「2020健康城市大調查」，去年全台第4名的台中市，今年進步到第2名，其中「刑案發生率」全台最低，將近台北市的一半，客觀數據洗刷外界對「慶記之都」的惡名，市長盧秀燕上午在市政會議公布此調查時表示，好學生要進步更困難，而這也給予市府團隊施政最大鼓勵。

2020健康城市大調查成績出爐，康健雜誌參考各縣市政府及行政院主計處2018至2019年統計資料，依社會經濟、醫療服務、健康環境、整體成果4大構面、20項指標，全面檢視全台縣市的健康生活環境，本島組前5名為台北市、台中市、高雄市、嘉義市、彰化縣，離島組第1名為連江縣。

盧秀燕在市政會議宣布這項民調消息，她說，台中市去年第4，今年進步到第2，好學生要進步更加困難，這也顯示市府團隊在空污治理、市民健康守護等方面受到鼓勵，代表目前施政方向是對的。

台中市不只在社會經濟、健康環境、醫療服務等三大構面名列前茅，在個別指標部分，例如「每10萬人的刑案發生率」、「教科文支出」、「人均人行道」都是全台最佳，顯示盧秀燕努力打造新好生活的宜居台中，已經逐漸實現中。

在空污議題上，空氣品質不良（AQI>100）天數比率，從過往的20%降到目前的11.8％，數據比高雄（25.9%）、嘉義縣（18.2％）、台南市（23.8％）、嘉義市（21.6%）、南投縣（21%）、雲林縣（23.4%）、屏東縣（22.9％）等七縣市還好，當初盧秀燕打著「市長換人，空氣換新」的政見，如今過了將近2年，顯見台中市的空氣品質已有改善。

盧秀燕上任以來透過強力稽查，嚴懲境內各大固定污染源，包括中火、中龍鋼鐵等指標企業，此外，台中市也致力打造綠色運輸，目前有26條電動公車路線、182輛電動公車，都是六都第一，預計年底開通的台中捷運路線上路後，將能再次降低台中的移動污染源，讓台中的健康環境更加邁進。

另外，盧上任以來力拼公托公幼倍增，國中小教室冷氣安裝計劃，市政府的教科文支出比重全台第一，也讓台中在這次健康城市調查表現耀眼。

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