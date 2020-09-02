美國防部：陸核彈頭數量10年內將倍增　形成「核三位一體」能力

▲解放軍閱兵展示東風-26（DF-26）中程彈道飛彈。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部9月1日公布「2020中國軍力報告」（The Military Power of the People's Republic of China），指中國未來10年的核彈頭數量將從現在的200個增加至少一倍，未來5年能打到美國本土的洲際彈道導彈彈頭數量將增加至200個，首次形成「可行的核三位一體」發射能力。

今年的「軍力報告」首次對中國的核武能力進行評估，提到中國現有的核彈頭數量約為200多個，預料未來10年內數量將增加至少一倍，而能打到美國本土的陸基洲際彈道導彈可能在未來5年內增加至200個，中國也將首次形成「可行的核三位一體」發射能力，意即同時擁有陸、海、空3種打擊方式的能力。

報告指出，中國的軍艦數量、陸基常規彈道導彈、巡航導彈，以及整體防空體系等方面已超越美國，「中國有世界最大的海軍，艦艇、潛艇數約350艘，包含130艘主力水面作戰艦艇；美國海軍的船艦數量為293艘。」

報告提到，中國擁有超過1250個陸基彈道導彈（GLBMs）和陸基巡航導彈（GLCMs），射程為500至5500公里間；美國部署的常規陸基彈道導彈射程為70至300公里間，沒有陸基巡航導彈。

報告指出，中國擁有世界最大的先進長射程地對空系統，包含俄羅斯生產的S-400、S-300導彈，以及自行製造的系統。

美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）認為，中國發展短程及遠程彈道導彈的原因之一，是為了實現對美國的不對稱優勢，並向鄰國展示此一能力。

▼美國國防部發布「中國軍力報告」。（圖／美國國防部）

