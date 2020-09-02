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美曝中國有「略超過200枚現役核彈頭」　環時總編：低估了！

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▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部9月1日公佈「2020中國軍力報告」（The Military Power of the People's Republic of China），首次對中國的核武能力進行評估，提到中國現有的核彈頭數量約為200多個。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進卻認為，「低估了」中國核彈頭的保有量。

今年的「軍力報告」指出，中國未來10年的核彈頭數量將從現在的200個增加至少一倍，未來5年能打到美國本土的洲際彈道導彈彈頭數量將增加至200個，首次形成「可行的核三位一體」發射能力。

對此，胡錫進指出，美方公佈的「略超過200枚」低估了中國核彈頭的保有量，用了一個「現役」限定詞，「似乎就可以往少了說了。」他進一步解釋，但是公眾一般區分不了現役和非現役核彈頭之間是怎麼回事，「一般來說，美俄核武庫巨大，會有一些核彈頭處於非現役狀態，核彈頭數量越少的國家，非現役率越低，會讓絕大部分核彈頭處於現役狀態，如果形勢緊張，即使有非現役核彈頭，也會重新轉為現役。」

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

▲解放軍閱兵展示東風-26（DF-26）中程彈道飛彈。（圖／路透社）

他科普，「國際上對中國核彈頭數量的估計在上世紀80年代就是200枚以上，中方從未做過核實，至於中國能夠在多長時間裡將核彈頭的件數擴大一倍， 10年顯然不是它的最短時間，這取決於美國在多大程度上威脅中國的安全，換句話說，取決於中國加強核力量的緊迫性。」

胡錫進認為，這份新《中國軍力報告》有意低估中國的核彈頭保有量，同時強調中國擴大核武庫的戰略意向，「目的一是削弱中國核威懾，尤其是削弱中國當前核力量對美國社會對華態度塑造的能力；二是把國際社會對中國核力量的基礎性認識鎖定在略多於200枚，用它作為未來施壓中國與美俄同步核裁軍的基數，壓縮中國發展核力量的空間。」

最後，他點出關鍵，「美國防部《中國軍力報告》歷來宣揚中國軍事威脅，這一次也不例外，不過新《中國軍力報告》暗藏了一個壓制中國核威懾的圖謀，中方一定要看穿這一點。」

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