2022可望出線戰首都　鄭麗君：林右昌做什麼都做得很好

▲基隆市長林右昌（左）、前文化部長鄭麗君（右）2日一同在基隆會談。（圖／基隆市府提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

民進黨備戰2022地方選舉，外傳基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君都是外界點名角逐台北市長的人選，兩人2日同時現身基隆改造會談，林右昌說，今天只談歷史、不談政治；鄭麗君則回應，來基隆不談台北，不過她卻語帶玄機地說，林對基隆治理經驗是台灣史上城市治理的典範，未來不管做什麼，一定可以做得很好。

外傳綠營2022角逐首都市長人選眾多，被點名的包含衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌，以及新竹市長林智堅等人，都有望備戰北市。

林右昌目前在基隆已任兩屆，昨（1日）與同黨北市議員、故鄉在基隆暖暖的許淑華餐敘，許淑華說，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，她會向黨中央建議林。

林右昌、鄭麗君2日一同現身地方活動，林右昌回應，會談中只談文化跟歷史、不談政治，他強調，自己是基隆市長，最重要的工作就是把市政工作做好。

媒體詢問：「市長會不會比較推薦鄭部長？」林右昌先是笑了一下，鄭麗君打趣幫圓場：「市長可以不要回答。」引得現場發笑。

鄭麗君表示，今天談基隆不談台北，林右昌是她好朋友，長期見證市長在城市治理有非常傑出的表現，尤其是基隆治理經驗，應該可以是台灣史上城市治理的典範。

鄭麗君說，林右昌把看得見和看不見的建設，充分一起共同來發展，期待這個經驗右昌市長可以整理起來，她相信，林右昌未來不管做什麼，一定可以做得很好。