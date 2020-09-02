颱風梅莎強侵南韓！釜山摩天樓怕遭風吹「慘嚇歪」　樹木被連根拔

▲颱風梅莎逼近，濟州島與南韓南部海岸掀起巨浪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第9號颱風「梅莎」威力接近強颱等級，目前仍不斷朝著濟州島、朝鮮半島（韓半島）逼近，預計明（3）日凌晨1時從釜山與巨濟島間登陸。濟州島目前已受颱風暴風圈影響，風雨威力強大，數千戶停電，濟州國際機場已停飛所有航班；釜山市海雲台區LCT摩天大樓建築群只能皮皮挫、嚴陣以待。

▲颱風梅莎進逼，釜山市摩天高樓群步步驚心。（圖／達志影像）

南韓氣象廳指出，梅莎約於今（2）日下午3時（當地時間）來到距離濟州島西歸浦市南南東方190公里海面上，以時速19公里往北北東方前進。根據《韓聯社》，梅莎登陸南韓後，將穿過嶺南地方與江原道等東部地區，接著沿著東部海岸線出海。預估梅莎接近釜山、慶尚南道時，瞬間風速可達每秒50公尺，不只室外的成人可能遭強風吹走，甚至連汽車也可能慘遭吹翻。

▲▼颱風梅莎侵襲，南韓沿岸已掀起巨浪。（圖／達志影像）

隨著梅莎步步逼近，南韓氣象廳已早先針對濟州島全境、釜山、慶尚南北道、全羅南北道等地發佈颱風警報與豪雨特報。據統計，截至2日下午3時，濟州島西歸浦市最大瞬間風速為每秒33.2公尺、濟州市為28.4公尺、牛島為26.9公尺、漢拏山威勢岳（윗세오름）為26.7公尺。

另外，截至2日下午3時，濟州島鳥接岳（사제비）累積總雨量為238.5毫米、晨星岳（새별오름）為151.5毫米。南韓氣象廳預估，濟州島還會降下每小時100豪雨的強降雨。

▲颱風梅莎侵襲前，濟州島紅綠燈慘遭強風吹落。（圖／濟州島消防安全本部）

根據韓媒《世界日報》，在梅莎強襲前，濟州島各地已傳出災情，不僅市區紅綠燈慘遭吹落、廣告看板掉落、高壓電線被吹斷，西歸浦市一處行道樹也被連根拔起，砸毀停靠一旁的車輛。

而南韓氣象廳也預估，今年第10號颱風「海神」將於7日強襲南韓慶尚南道，而兩者之間連結一條清晰雲帶，似乎早已約定前後侵襲南韓。

▼南韓氣象廳預估颱風梅莎路徑。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

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