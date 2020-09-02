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廢妃敗部復活！泰王親簽公報接愛人　德國煲恩愛粥「頭銜全恢復」

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▲▼泰國王室剝奪詩妮娜王妃（Sineenat Wongvajirapakdi）一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）

▲泰國詩妮娜王妃（Sineenat Wongvajirapakdi）王室頭銜及軍銜全數恢復。（圖／取自泰國王室宮務處）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國王室「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）恢復寵妃身分的消息頻傳，甚至被捕捉到搭機前往德國，與泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）互動親密的畫面。根據泰國今（2）發布的王室公報（Royal Gazette），詩妮娜先前所擁有的王室頭銜及軍銜全數恢復。

綜合CNA等外媒報導，詩妮娜2019年7月28日被冊封為妃子，是泰國1932年實施君主立憲制以來，泰王首度納妃，但短短不到3個月，就傳出她利用泰王寵幸一事打壓王后蘇堤達（Queen Suthida）以及「對國王不忠」的消息，王室不但撤銷她的軍銜及妃子頭銜，甚至官網上她與泰王的照片也被撤下，個人IG也關閉，最後遭廢關入獄。

▲詩妮娜2019被冊封為貴妃。（圖／翻攝自IG／thairoyalfamily）

不過，繼詩妮娜飛往德國陪伴泰王的消息傳出後，泰國王室2日發布的政府公報，詩妮娜先前所擁有的王室頭銜及軍銜全數恢復，「因為詩妮娜從來就不是一名有汙點的人，陛下授予她王室配偶頭銜、軍銜及王室勳章」，猶如她的頭銜從未被撤除一樣。該份公報由泰王瓦吉拉隆功署名。

詩妮娜1985年1月26日出生於泰國北部楠府，2008年畢業於陸軍護理學院，隨後成為一名護士。根據BBC先前報導指出，她先前服務於泰軍醫院，2015年晉升上校並加入皇室衛隊，完成傘訓、保鏢訓和叢林戰鬥等各項訓練，又在2018年受訓為飛行員，隨後升為少將，接著才成為泰王寵妃。

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▼詩妮娜8月29日飛抵德國慕尼黑機場，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功接機，親暱攙扶。（圖／翻攝Twitter@zenjournalist）

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