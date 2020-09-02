幫班導改考卷…高中妹遭貼臉磨蹭+摟腰撫背！變態師賠40萬免坐牢

▲在高雄某專科學校任職的男老師，竟趁女學生幫忙改考卷的時候趁機猥褻。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

在高雄某專科學校任教的男子阿漢（化名），竟趁女學生香香（化名）幫忙改考卷時，趁機伸手摟腰環抱對方，甚至還用臉摩擦她頸部，嚇得香香因此患上精神病，2度企圖吞藥輕生。橋頭地院一審依強制罪判阿漢有期徒刑1年，二審高院衡量他已以40萬元與香香和解，予以緩刑機會。全案仍可上訴。

導師阿漢2017年11月10日下午3點許，藉口要女學生香香幫忙改考卷，讓她前來自己辦公室，接著阿漢就趁2人獨處一室、香香坐著改考卷之際，先是用手摟她肩部及腰，待香香起身時再從背後環抱，並以臉部摩擦她的後頸。而當香香忍不住想離開時，阿漢仍不善罷甘休，再次伸手進入她外套內環抱並撫摸背部。

香香遭猥褻當下因驚嚇震懾過度，完全不敢動手反抗，僅以有事必須先離開為由迅速逃離現場，事後她向母親提及此事，才在家人陪同下前去警局報案。

▲女學生遭猥褻後因此出現輕生行為，法官認為阿漢犯行嚴重。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

阿漢法庭上矢口否認犯行，辯稱碰觸香香肩膀是為了說謝謝，這是像朋友一樣的拍肩，接著還表示自己臉很油，若是磨擦女學生後頸部，應該會留下臉上的油，另加上2人身高超很多，除非他有把香香抱起，否則實在難以有所接觸。

法官審理時勘驗相關事證，發現香香遭猥褻後常覺得自己很髒、不乾淨，心理創傷下還有到精神科就診，並有二度服藥輕生的行為，一審強制猥褻罪處有期徒刑1年；案經上訴，高院考量二審審理期間，阿漢有以40萬元與女學生達成和解，對方有同意予以緩刑宣告，審結判處緩刑2年，但期間須付保護管束。仍可上訴。另據了解，阿漢案發後已遭學校解雇，現與妻女同住未再任教。

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