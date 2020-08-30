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深夜醉倒路中「遭抓奶摸腰」…她秒驚醒喊停！色男撿屍失敗下場曝

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▲▼盧姓大學講師將酒醉女子拖上車性侵（示意圖／取自Pakutaso）

▲徐姓男子深夜於巷弄內發現一酒醉女子，沒想到他卻興起色念，上前伸手猥褻。（示意圖／取自Pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄徐姓男子在三民區某巷弄內發現一名酒醉女子，他上前確認女子已昏睡後，竟伸手趁機觸摸她胸部及腰。女子突遭陌生人亂摸嚇得當場驚醒，並大聲向旁人呼救。徐男見狀趕緊逃離現場，不過最終仍遭警逮捕，訊後被移送法辦。高雄地院審結依乘機猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

29歲的徐男2019年7月14日深夜2時許，在高雄市三民區灣中街一巷弄內撞見一名酒醉女子，他見女子倒地熟睡，認為有機可乘，竟利用女生不可抗拒的情況下，伸出狼爪觸摸對方的胸部及腰部企圖撿屍。未料此時，女子馬上驚醒，她急忙用手推開徐男，同時也大聲呼叫及制止。徐男見情勢不利趕緊拔腿狂奔，不過經女子向警方報案，他很快就遭逮捕。

高雄地院審理時勘驗相關監視器畫面，認定徐男犯行屬實，雖他行為已造成女子身心健康的不良影響，但法官考量他過去無前科，案發後坦承犯行也有表示願意賠償被害人，審結依乘機猥褻罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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