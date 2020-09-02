一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

▲台中一名女童在補習班接受一對一教學時，遭曾姓老師摸私密處猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）。

記者徐愷昕／台中報導

30歲的曾姓男子於台中后里區某補習班任教，沒想到他教學期間竟為滿足一時性慾，對小學五年級女童伸狼爪，撫摸她大腿內側及私密處猥褻得逞。台中地院一審判曾男猥褻共3罪，應處有期徒刑1年2月，不過法官考量他犯後坦承犯行，並已與女童及女童家屬和解，審結予以緩刑機會。

已為人父並育有一幼女的曾姓補習班老師，2019年6月5、10、12日下午竟趁著替小五女童一對一教學時，撫摸穿著短褲女童的大腿內側，其中還有2次甚至直接往裡頭探，直接碰觸她私密處猥褻得逞。女童事後返家因神情有異，經媽媽追問她才說，「在補習被老師摸到尿尿的部位」，家長聽完馬上帶女兒至警局報案，同時向曾男提告。

警詢時曾男矢口否認猥褻女童下體，僅告知當時因為女童穿短裙，「不小心摸到大腿」，不過法庭上他改口承犯行。法官認為女童年齡尚幼，曾男為人師表卻不知善盡保護照顧學生的責任，反而還不謹守師生分際，為滿足自己一時性慾，假借一對一教學機會多次對女童猥褻，行為已嚴重悖於師道倫常，敗壞社會風紀，殘害女童身心發展及對師長的信賴。

台中地院一審依猥褻罪共3罪，各處有期徒刑7月、8月、8月，合併應執行1年2月，但衡量他事後已與女童及女童父母達成和解，並有獲得原諒，審結予以緩刑3年，緩刑期間需付保護管束，另條件是須服勞役90小時，並應接受法治教育3場。全案仍可上訴。

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